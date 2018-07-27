2018-07-27T09:01:27+03:00
Общество

Власти не станут переносить концерт Serebro на День города от «Арены-Омск»

Сцену отодвинут от здания
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФОТО: 2GisФОТО: 2Gis
Изменить размер текста:

Пару недель назад в мэрии анонсировали масштабную программу 4 августа. Именно у «Арены-Омск» пройдет салют и концерты групп «Серебро» и «Градусы».

Менять место празднования власти не стали. Как нам рассказали в пресс-службе мэрии, изменят место расположения сцены. Ее установят не на крыльце здания, как планировалось, а на самой площади - в нескольких метрах от объекта. У зрителей не будет доступа к спорткомплексу. «Арену» огородят.

Напомним, что руководство омских «ястребов» продолжает экстренно решать проблему с «Ареной-Омск». Ранее сообщалось, что здание имеет трещину в фундаменте и находиться в нем небезопасно. Работников стадиона даже не пускают в помещения. И как выяснилось, проблема с домашней площадкой для «Авангарда» не новая. С ней сталкивалось еще прошлое руководство клуба.

В лиге уже в курсе сложностей «Авангарда». Там ждут результатов строительной экспертизы здания. Она появится в ближайшие недели-две.

В то же время в «Авангарде» активно ищут альтернативный вариант проведения домашних матчей. Самый безболезненный - переехать в СКК им. Виктора Блинова. Но это здание тоже аварийное - и за месяц до старта чемпионата его придется экстренно приводить в порядок.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24