Вышли по запаху: чиновники нашли предприятие, травившее омичей 2 недели

30 Июль 11:13 2018-07-31T13:20:21+03:00

В одну из ночей в воздухе нашли превышение сероводорода, в другую – 13-кратное превышение этилбензола - вещества, которое бьет по печени, крови человека и может провоцировать рак. Обнаружили специалисты не менее вредный формальдегид... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Там получили крупный заказ на химикаты и решили работать без очистных сооружений, пока горожане спят

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Две недели подряд жители городка Нефтяников и Левобережья атаковали областное министерство природы звонками: едва ли не каждую ночь в квартиры с улицы тянулся едкий запах химии. За одни сутки на горячую линию в ведомство поступило аж 250 жалоб!

Чиновники отправляли на место передвижную лабораторию и удивлялись результатам: в одну из ночей в воздухе нашли превышение сероводорода, в другую – 13-кратное превышение этилбензола - вещества, которое бьет по печени, крови человека и может провоцировать рак. Обнаружили специалисты не менее вредный формальдегид...

Едва ли не каждый день о вони писали в соцсетях и рассказывали в новостях, но вредителей шумиха не останавливала: с наступлением вечера неприятное амбре снова накрывало город…

Эта история закончилась вполне благополучно. Предприятие, которое бессовестно травило омичей, нашли. Причем вышли на него буквально по запаху. Передвижная лаборатория вычислила квадрат, в котором выбросы скапливались активнее всего. По данным министерства природы, речи идет о компании «Химпром», которое специализируется на производстве компонентов для клея и моющих средств. На минизаводе рассказали, что год цеха пустовали, но сейчас предприятие получило крупный заказ и, несмотря на отсутствие очистных сооружений, бизнесмены решили работать. Время выбрали удачное – когда люди спят и запах чувствуется, как им казалось, не так сильно. Пойманный с поличным руководитель заявил, что очистные сооружения уже заказал в Челябинске, и к 4 августа их установят. Пока что работа на «Химпроме» остановилась.

- Мы договорились в рамках профилактической беседы с руководителем предприятия, что он нам покажет новые очистные сооружения, которые он смонтировал для устранения данного запаха, - цитирует министра природных ресурсов и экологии Омской области Илью Лобова «12 канал».

Видимо, в ближайшее время жители города могут спать спокойно и не бояться, что в это время их будут травить опасными химикатами.