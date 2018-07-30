Вышли по запаху: чиновники нашли предприятие, травившее омичей 2 недели
Две недели подряд жители городка Нефтяников и Левобережья атаковали областное министерство природы звонками: едва ли не каждую ночь в квартиры с улицы тянулся едкий запах химии. За одни сутки на горячую линию в ведомство поступило аж 250 жалоб!
Чиновники отправляли на место передвижную лабораторию и удивлялись результатам: в одну из ночей в воздухе нашли превышение сероводорода, в другую – 13-кратное превышение этилбензола - вещества, которое бьет по печени, крови человека и может провоцировать рак. Обнаружили специалисты не менее вредный формальдегид...
Едва ли не каждый день о вони писали в соцсетях и рассказывали в новостях, но вредителей шумиха не останавливала: с наступлением вечера неприятное амбре снова накрывало город…
Эта история закончилась вполне благополучно. Предприятие, которое бессовестно травило омичей, нашли. Причем вышли на него буквально по запаху. Передвижная лаборатория вычислила квадрат, в котором выбросы скапливались активнее всего. По данным министерства природы, речи идет о компании «Химпром», которое специализируется на производстве компонентов для клея и моющих средств. На минизаводе рассказали, что год цеха пустовали, но сейчас предприятие получило крупный заказ и, несмотря на отсутствие очистных сооружений, бизнесмены решили работать. Время выбрали удачное – когда люди спят и запах чувствуется, как им казалось, не так сильно. Пойманный с поличным руководитель заявил, что очистные сооружения уже заказал в Челябинске, и к 4 августа их установят. Пока что работа на «Химпроме» остановилась.
- Мы договорились в рамках профилактической беседы с руководителем предприятия, что он нам покажет новые очистные сооружения, которые он смонтировал для устранения данного запаха, - цитирует министра природных ресурсов и экологии Омской области Илью Лобова «12 канал».
Видимо, в ближайшее время жители города могут спать спокойно и не бояться, что в это время их будут травить опасными химикатами.