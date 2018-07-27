Сегодня над Омском зависнет «кровавая луна»

27 Июль 11:36 2018-07-27T22:04:24+03:00

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Сегодня, 27 июля, жители всей страны будут наблюдать редкое лунное затмение. Спутник нашей планеты в своей полной фазе погрузится в тень Земли и окрасится в красный цвет, поэтому будет выглядеть как нельзя живописно. Кстати, лунное затмение станет самым долгим за сто лет. В европейской части наблюдать астрономическое явление будут аж 4 часа подряд. В нашем городе небесное шоу будет длиться 1 час 43 минуты.

Примечательна сегодняшняя ночь еще одним уникальным событием - противостоянием Марса. Красная планета приблизится к нашей на минимально возможное расстояние. Те, у кого есть мощные телескопы, даже смогут рассмотреть рельеф на четвертой планете от Солнца.

Погода сегодня не должна подвести омичей - синоптики обещают ясное небо до конца дня, осадков не ожидается.

Добавим, что наблюдать "кровавую" луну и противостояние Марса лучше за чертой города. Впрочем, есть и другой альтернативный вариант: в омском планетарии (находится в корпусе ОмГПУ на улице Партизанская, 4а. - Прим. Авт.) сегодня будут установлены несколько телескопов, в которые можно будет рассмотреть и даже сфотографировать ход затмения. В программе мероприятия также научно-популярные фильмы и клипы с видами космоса. На вступительной лекции гостям расскажут, отчего затмения видны не каждый месяц, что и как наблюдать во время затмения, на что обращать особое внимание и как помочь науке. Организаторы обещают полуночникам чай и угощения. Стоимость участия - 500 рублей. Начало - в 23.30, завершится мероприятие после 4 часов утра.