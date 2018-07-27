День города - 2018 в Омске: куда сходить и что посмотреть

27 Июль 10:24 2018-07-27T10:29:57+03:00

"Комсомолка" публикует программу праздничных мероприятий на День города - 2018 в Омске

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Приближается День города, и омичей ждет насыщенная программа, которая растянется на недели. «Комсомолка» выбрала самые яркие, массовые и интересные мероприятия, на которые приглашают жителей и гостей нашего города в следующие выходные.

Фото: паблик мероприятия

Всероссийский фестиваль «Омск — город мастеров»

В течение трех с дней, с пятницы по воскресенье, на территории Омской крепости будет проходить ярмарка. На фестивале покажут свои работы мастера ремесел и рукоделия. В эти дни будут проходить интерактивные мастер-классы лучших омских и иногородних ремесленников, а еще – концерты.

Место: Омская крепость

Время: 3 – 5 августа, 9.00 – 19.00

Фото: омская мэрия

«Флора»: путешествия и страны

В скором времени в Омске начнет работу ежегодная выставка «Флора». В 2018 году основной идеей композиций станут путешествия и страны. Горожан познакомят с культурой, традициями, национальным колоритом Китая, Индии, Швеции, Шотландии.

В мэрии приоткрыли тайну и рассказали какие сюрпризы приготовили частные компании - участники выставки. В одной точке из цветов «вырастет» лондонский Биг Бен, а в другой - посетители увидят элементы известного парка Гуэля, что находится в Барселоне. Тут же в сквере появится воздушный шар.

На выставке будут организованы фотозоны, мастер-классы, дегустации, флешмобы, розыгрыши.

С 3 по 5 августа запланированы праздничные мероприятия.

Утром 3 августа начнется концертная программа, а в 13.00 состоится торжественное открытие выставки, после чего продолжится концерт.

4 и 5 августа с 10 до 18 часов будет проходить большая концертно-развлекательная программа «Вокруг света» с участием танцевальных коллективов, солистов, исполнителей оригинального жанра и танцев народов мира.

Место: Выставочный и Воскресенский скверы

Время: 3 – 5 августа, 10.00 – 19.00

Фото: паблик "Дом кино"

Международный фестиваль уличного кино

Вечером пятницы в зеленой зоне у Дома кино ждут всех омичей, любящих посмотреть фильмы. В течение 3,5 часов организаторы будут демонстрировать классику российской и мировой кинематографии.

Место: Сквер у Дома кино, Ленинградская площадь, 1

Время: 3 августа, 21.30 – 1.00

Фото: омская мэрия

Праздник спорта: Сибирский международный марафон

В Омске в День города в 29-й раз пройдет Сибирский международный марафон. Легкоатлеты с различных регионов страны, Ближнего и Дальнего Зарубежья выйдут на старт 4 августа в 9 часов утра. Как и прежде, любители бега могут выбрать по протяженности одну из четырех дистанций. По последним данным, на участие в марафоне подали заявки уже больше 4 тысяч человек. Каждый бегун получит на память о мероприятии медаль с указанием преодоленного расстояния и времени. В этом году участников ждет сюрприз: среди всех, кто пробежит любую дистанцию, разыграют автомобиль!

Место: Соборная площадь

Время: 4 августа, 9.00

.Фото: Андрей АРТЕМКИН

Соревнования силачей и необычный парад

4 августа на площади Победы пройдут необычные мероприятия. В обед здесь пройдет «Дог-кросс» - парад четвероногих, в котором примут участие около 60 пород. Появятся даже те породы собак, которые в нашем городе представлены только одной особью.

Чуть позже, в 16 часов, на площади Победы состоится командная встреча по силовому экстриму двух стран — России и Китая. Омские тяжелоатлеты Евгений Марков, Михаил Шивляков и Валерий Савин будут сражаться против иностранных спортсменов. Именитые силачи будут соревноваться в подъеме бревна, силовой эстафете и перетягивании грузовика. Апогеем турнира станет борьба атлетов.

Место: Площадь Победы

Время: 4 августа, с 13.00

Фото: омская мэрия

Фестиваль средневековой воинской культуры «Щит Сибири»

В парке имени 30-летия Победы, как и в прошлые годы, пойдет фестиваль «Щит Сибири»: на два дня здесь обоснуются средневековые воины. Организаторы анонсируют турнир по историческому фехтованию и лучный турнир, полевые маневры, средневековые танцы, штурм холма и конкурс исторического костюма.

Место: Парк имени 30-летия Победы

Время: 4 августа с 12.00, 5 августа с 11.00

Фото: сайт пилотажной группы "Русь"

Авиашоу группы высшего пилотажа «Русь»

В День города в небе над Иртышской набережной взмоют реактивные самолеты. Пилоты-асы удивят омичей, кружась в воздухе.

Авиационная группа высшего пилотажа «Русь» имеет собственную программу выступлений, содержащую различные элементы группового и одиночного пилотажа. Минимальное расстояние между самолетами во время полета составляет один метр. От мертвых петель и крутого пике, которое делают в воздухе пилоты, дух захватывает!

Место: Иртышская набережная

Время: 4 августа, 12.15

Шоу-ревю «Модный Омск»

4 августа на Любинском проспекте состоится проект «Модный Омск» — восьмичасовое интерактивное шоу-ревю. Жителей и гостей города ждет парад театров мод, демонстрация коллекций, мастер-классы от профессионалов.

На площадке «Модное будущее Омска» будут представлены модельные агентства и магазины детской одежды. Организаторы приглашают всех желающих поучаствовать в конкурсе «Самые нарядные омские семьи».

На площадке «Мастерская декоратора» мастерицы помогут омичкам сшить летний наряд.

Красавицы примут участие в конкурсе «Марья-краса — длинная коса».

Место: Любинский проспект

Время: 4 августа, с 10.00

Полина Гагарина споет 4 августа в 21.00 у Омской крепостиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерты звезд

В этом году власти решили побаловать горожан и на праздник пригласили сразу нескольких звезд. Выступления состоятся в один день – 4 августа, но в разное время и на разных площадках. В 21 час в Омской крепости для поклонников споет Полина Гагарина, а в 20 часов на сцену выйдет группа «Градусы». В 21.00 у спортивного комплекса «Арена-Омск» выступит группа «Серебро».

Место: Омская крепость и «Арена-Омск»

Время: 4 августа, с 20.00 до 22.00

Фото: омская мэрия

Праздничный фейерверк

Завершится День города праздничным салютом, который в этом году запустят из двух точек – у Омской крепости и «Арены-Омск». В мэрии обещают, что благодаря такому выбору мест, увидеть фейерверк сможет максимальное число людей. Прогремят залпы в 22 часа, длиться небесное огненное шоу будет 10 минут.

Место: Омская крепость и «Арена-Омск»

Время: 4 августа, 22.00

Полный перечень запланированных мероприятий можно увидеть на сайте омской мэрии, где опубликована интерактивная карта.