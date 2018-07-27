День города - 2018 в Омске: куда сходить и что посмотреть
Приближается День города, и омичей ждет насыщенная программа, которая растянется на недели. «Комсомолка» выбрала самые яркие, массовые и интересные мероприятия, на которые приглашают жителей и гостей нашего города в следующие выходные.
Фото: паблик мероприятия
Всероссийский фестиваль «Омск — город мастеров»
В течение трех с дней, с пятницы по воскресенье, на территории Омской крепости будет проходить ярмарка. На фестивале покажут свои работы мастера ремесел и рукоделия. В эти дни будут проходить интерактивные мастер-классы лучших омских и иногородних ремесленников, а еще – концерты.
Место: Омская крепость
Время: 3 – 5 августа, 9.00 – 19.00
Фото: омская мэрия
«Флора»: путешествия и страны
В скором времени в Омске начнет работу ежегодная выставка «Флора». В 2018 году основной идеей композиций станут путешествия и страны. Горожан познакомят с культурой, традициями, национальным колоритом Китая, Индии, Швеции, Шотландии.
В мэрии приоткрыли тайну и рассказали какие сюрпризы приготовили частные компании - участники выставки. В одной точке из цветов «вырастет» лондонский Биг Бен, а в другой - посетители увидят элементы известного парка Гуэля, что находится в Барселоне. Тут же в сквере появится воздушный шар.
На выставке будут организованы фотозоны, мастер-классы, дегустации, флешмобы, розыгрыши.
С 3 по 5 августа запланированы праздничные мероприятия.
Утром 3 августа начнется концертная программа, а в 13.00 состоится торжественное открытие выставки, после чего продолжится концерт.
4 и 5 августа с 10 до 18 часов будет проходить большая концертно-развлекательная программа «Вокруг света» с участием танцевальных коллективов, солистов, исполнителей оригинального жанра и танцев народов мира.
Место: Выставочный и Воскресенский скверы
Время: 3 – 5 августа, 10.00 – 19.00
Фото: паблик "Дом кино"
Международный фестиваль уличного кино
Вечером пятницы в зеленой зоне у Дома кино ждут всех омичей, любящих посмотреть фильмы. В течение 3,5 часов организаторы будут демонстрировать классику российской и мировой кинематографии.
Место: Сквер у Дома кино, Ленинградская площадь, 1
Время: 3 августа, 21.30 – 1.00
Фото: омская мэрия
Праздник спорта: Сибирский международный марафон
В Омске в День города в 29-й раз пройдет Сибирский международный марафон. Легкоатлеты с различных регионов страны, Ближнего и Дальнего Зарубежья выйдут на старт 4 августа в 9 часов утра. Как и прежде, любители бега могут выбрать по протяженности одну из четырех дистанций. По последним данным, на участие в марафоне подали заявки уже больше 4 тысяч человек. Каждый бегун получит на память о мероприятии медаль с указанием преодоленного расстояния и времени. В этом году участников ждет сюрприз: среди всех, кто пробежит любую дистанцию, разыграют автомобиль!
Место: Соборная площадь
Время: 4 августа, 9.00
.Фото: Андрей АРТЕМКИН
Соревнования силачей и необычный парад
4 августа на площади Победы пройдут необычные мероприятия. В обед здесь пройдет «Дог-кросс» - парад четвероногих, в котором примут участие около 60 пород. Появятся даже те породы собак, которые в нашем городе представлены только одной особью.
Чуть позже, в 16 часов, на площади Победы состоится командная встреча по силовому экстриму двух стран — России и Китая. Омские тяжелоатлеты Евгений Марков, Михаил Шивляков и Валерий Савин будут сражаться против иностранных спортсменов. Именитые силачи будут соревноваться в подъеме бревна, силовой эстафете и перетягивании грузовика. Апогеем турнира станет борьба атлетов.
Место: Площадь Победы
Время: 4 августа, с 13.00
Фото: омская мэрия
Фестиваль средневековой воинской культуры «Щит Сибири»
В парке имени 30-летия Победы, как и в прошлые годы, пойдет фестиваль «Щит Сибири»: на два дня здесь обоснуются средневековые воины. Организаторы анонсируют турнир по историческому фехтованию и лучный турнир, полевые маневры, средневековые танцы, штурм холма и конкурс исторического костюма.
Место: Парк имени 30-летия Победы
Время: 4 августа с 12.00, 5 августа с 11.00
Фото: сайт пилотажной группы "Русь"
Авиашоу группы высшего пилотажа «Русь»
В День города в небе над Иртышской набережной взмоют реактивные самолеты. Пилоты-асы удивят омичей, кружась в воздухе.
Авиационная группа высшего пилотажа «Русь» имеет собственную программу выступлений, содержащую различные элементы группового и одиночного пилотажа. Минимальное расстояние между самолетами во время полета составляет один метр. От мертвых петель и крутого пике, которое делают в воздухе пилоты, дух захватывает!
Место: Иртышская набережная
Время: 4 августа, 12.15
Шоу-ревю «Модный Омск»
4 августа на Любинском проспекте состоится проект «Модный Омск» — восьмичасовое интерактивное шоу-ревю. Жителей и гостей города ждет парад театров мод, демонстрация коллекций, мастер-классы от профессионалов.
На площадке «Модное будущее Омска» будут представлены модельные агентства и магазины детской одежды. Организаторы приглашают всех желающих поучаствовать в конкурсе «Самые нарядные омские семьи».
На площадке «Мастерская декоратора» мастерицы помогут омичкам сшить летний наряд.
Красавицы примут участие в конкурсе «Марья-краса — длинная коса».
Место: Любинский проспект
Время: 4 августа, с 10.00
Полина Гагарина споет 4 августа в 21.00 у Омской крепостиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Концерты звезд
В этом году власти решили побаловать горожан и на праздник пригласили сразу нескольких звезд. Выступления состоятся в один день – 4 августа, но в разное время и на разных площадках. В 21 час в Омской крепости для поклонников споет Полина Гагарина, а в 20 часов на сцену выйдет группа «Градусы». В 21.00 у спортивного комплекса «Арена-Омск» выступит группа «Серебро».
Место: Омская крепость и «Арена-Омск»
Время: 4 августа, с 20.00 до 22.00
Фото: омская мэрия
Праздничный фейерверк
Завершится День города праздничным салютом, который в этом году запустят из двух точек – у Омской крепости и «Арены-Омск». В мэрии обещают, что благодаря такому выбору мест, увидеть фейерверк сможет максимальное число людей. Прогремят залпы в 22 часа, длиться небесное огненное шоу будет 10 минут.
Место: Омская крепость и «Арена-Омск»
Время: 4 августа, 22.00
Полный перечень запланированных мероприятий можно увидеть на сайте омской мэрии, где опубликована интерактивная карта.