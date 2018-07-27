Дорожные разборки: в Омске рабочий разбил конусом окно в маршрутке и угодил в голову пассажиру

27 Июль 08:16 2018-07-27T09:01:27+03:00

Водитель автобуса поехал по свежеуложенному асфальту, это и вывело из себя человеква в спецовке

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Конфликт дорожника и маршрутчика сняли очевидцы накануне вечером. В районе "Старозагородной рощи" рабочие укладывали асфальт, когда на место ремонта вдруг лихо вывернул микроавтобус №31-Н. Дорожники начали кричать на водителя, а один из них не выдержал и швырнул в сторону лихача полосатый конус ограждения. Вероятно, вспыливший человек не рассчитал силы, и "колпак" попал прямиком в окно. Выбив стекло, он угодил прямиком в пассажира, сидевшего в этом месте.

Фото: паблик "ЧП Омск" ВКонтакте

Маршрутка ударила по тормозам, шофер выскочил на улицу и устроил рабочим разнос:

- Стекло стоит 100 тысяч рублей! - негодовал он.

- А если бы дети сидели? - добавила дров в огонь женщина из автобуса.

- Какие дети? - робко парировал кто-то из дорожников - видимо, самый главный.

Вскоре на место приехала полиция, сейчас в конфликте разбираются силовики (подробнее см. "Официально").

Пассажир, ехавшая в маршрутке, в соцсетях рассказала, с чего начался конфликт. Оказывается, микроавтобус должен был после "Дворца пионеров" повернуть на Березовую, но улицу на время ремонта полностью перегородили. Рабочие остановили газелиста: "Высаживай людей, дальше ехать нельзя". Шофер заявил, что высаживать никого не станет, и, ударив по газам, поехал по горящему асфальту. В этот момент у машины лопнула шина и раздался звук разбитого стекла - в окно влетел конус.

- Стекло вдребезги, разлетелось по всему салону! Насколько я поняла, никто из пассажиров особо не пострадал, - добавила очевидец. - После этого я и еще несколько человек ушли на остановку "Дворец пионеров".

Фото: паблик "ЧП Омск" ВКонтакте

ОФИЦИАЛЬНО

"Проводится проверка"

Начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей КОМАНДЫКОВ:

- По обращению пассажира маршрутного такси проводится проверка. В момент происшествия в транспортном средстве находилось 10 пассажиров, за медицинской помощью никто из них не обращался. Сотрудниками полиции опрошены водитель маршрутного такси, пассажиры.