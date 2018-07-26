В Омске пожарные спасли щенка, застрявшего между гаражами

26 Июль 15:03 2018-07-26T15:11:28+03:00

Собака долгое время просидела в западне на жаре +30 [фото]

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В городских пабликах появилось сообщение с просьбой о помощи: между гаражами в одном из районов Омска застрял пес. Расстояние между бетонными стенами - всего сантиметров 15, поэтому бедолага сам выбраться не мог.

На место происшествия выехали пожарные. Когда на место прибыли мужчины в форме, измученное животное уже не подавало признаков жизни. Огнеборцы решили во что бы то ни стало вызволить щенка, погибавшего в 30-градусную жару.

- Несмотря на то, что по служебной инструкции огнеборцы не выполняют работ по спасению животных, пожарные не смогли остаться в стороне и приехали к месту заточения животного, - рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Сначала огнеборцы попытались вытащить щенка с помощью крюка - не получилось. Потом попробовали подцепит пушистого зверя веревочной петлей - и снова никак.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В ход пошел гидравлический инструмент - стены гаражей не подумали разойтись даже на сантиметр. Но не оставлять же зверька погибать!

Тогда спасатели вызвали сотрудников полиции, вскрыли гараж, кувалдой проломили бетонную стену, а арматуру перекусили с помощью гидравлических ножниц.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Сам выбраться освобожденный щенок уже не мог - его извлекли из дыры руками, а потом долго отпаивали холодной водой.

В пресс-службе МЧС по Омской области рассказали: у 3-месячного щенка по кличке Томми есть хозяин - 71-летний пенсионер. Он с радостью забрал питомца и долго благодарил пожарных за его спасение.