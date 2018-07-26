Сотрудница омской почты потребовала миллион за упавший на нее потолок

26 Июль 10:56 2018-07-30T13:18:33+03:00

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В суд с иском к работодателю обратилась начальница отделения почты, расположенного на улице Степанца. Александра Шаповалова* едва не погибла на рабочем месте и теперь требует за причиненный ей вред 1 миллион рублей.

Как сообщили в Кировском районном суде, произошло ЧП год назад – 26 июня. После обеда Шаповалова подошла к оператору, чтобы обсудить рабочие вопросы. В этот момент на нее рухнул навесной потолок. Конструкция со встроенными светильниками упала прямиком на голову стоявшей женщине. Та упала как подкошенная. С рабочего места Александру увезли на «скорой» в больницу, там медики диагностировали у пострадавшей ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Позднее омичка прошла врачебную комиссию, которая в заключении указала: травма для пациентки не прошла бесследно. И в интеллектуальном, и в эмоциональном плане случившееся подпортило женщине здоровье.

После случившегося в отделение пришли с проверкой из трудовой инспекции. Эксперты пришли к выводу: техническое состояние здания находится в запущенном состоянии, причем посетители не раз жаловались на это руководителю Почты России.

Фото: паблик "ЧП Омск" ВКонтакте

Силовики возбуждать дело не стали. Материалы проверки передавали из одного отдела в другое, так они где-то и «зависли». Шаповалова обратилась в областное управление почты и потребовала возместить причиненный ей вред. В ответном письме женщине отказали. Она снова написала, ссылаясь на конкретные пункты закона. Позднее Александре пришла отписка: работодатель обратился в страховую компанию, но там выяснилось, что никакие документы к ним не поступали.

Помыкавшись, женщина с юристом обратились уже в суд. В своем иске пострадавшая потребовала за моральный вред 1 миллион рублей. Сколько ей удастся получить, станет известно позднее, когда завершится процесс.

КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДСТВА

«Отремонтировать все отделения невозможно»

Официальный представитель ФГУП «Почта России» Дмитрий Маркин:

- В настоящее время Почта России обладает самой крупной филиальной сетью в 42 тысячи почтовых отделений, значительная часть которых требует реконструкции и модернизации. К сожалению, осуществить ремонт и оснастить новым техническим оборудованием сразу все отделения почтовой связи невозможно. Однако на предприятии принята и планомерно осуществляется программа «Реконструкция ОПС», в соответствии с которой отделения ремонтируются, оборудуются офисной мебелью, торговым оборудованием, стеклопакетами, кондиционерами и т.д. В соответствии с этой программой, все отделения почтовой связи будут постепенно отремонтированы, чтобы соответствовать высоким требованиям настоящего времени. Конкретные претензии к работе почтового отделения стоит оставлять в книге жалоб и предложений отделения. Копии всех обращений направляются в почтамт для проведения проверки и подготовки ответа.

* Имя и фамилия потерпевшей изменены