Омский аэропорт потребовал 5 млн рублей с двух сотрудников, повредивших самолет

25 Июль 10:31 2018-07-26T11:26:33+03:00

Багажными тележками они повредили обшивку на двигателе, и аэропорту пришлось из своего бюджета оплатить ущерб «Уральским авиалиниям»

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ЧП произошло в омском аэропорту ранним утром 11 февраля. Сонные пассажиры, планировавшие улететь в Москву «Уральскими авиалиниями», прошли регистрацию и сдали багаж, но в зале ожидания узнали: вылет отменяется. 136 человек ждали свой рейс до обеда, пока их не посадили в салон другого самолета и не отправили по запланированному маршруту.

Выяснилось, что причиной задержки стало повреждение самолета. Погрузочная машина с чемоданами подъехала к грузовому отсеку, водитель решил развернуться на 180 градусов, чтобы закрепить конвейерные ленты, и во время маневра тележки столкнулись с капотом двигателя. От удара на обшивке появились вмятины, лететь с такими повреждениями самолет уже не мог.

Позднее владелец судна – компания «Уральские авиалинии» - потребовала от аэропорта, на территории которого все произошло, больше 4,8 миллионов рублей за испорченный двигатель. Воздушная гавань оплатила всю сумму из своего бюджета, но позднее решила взыскать эти баснословные деньги с виновных работников.

Как сообщили «Комсомолке» в Кировском районном суде, куда поступил иск, ответчиков в гражданском деле два - старший оператор по обработке багажа с функциями водителя самоходных механизмов и его коллега, руководивший движением электротягача. Первый, по мнению истца, рулил погрузчиком и допустил происшествие. Второй - видел, что возможно столкновение, но никаких мер не принял.

Оператор-водитель погрузочной машины, по мнению истца, видел, что может произойти столкновение, но мер не принялФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Аэропорт потребовал возместить материальный ущерб, причиненный в связи с повреждением воздушного суда, в размере 4 844 659 рублей 56 копеек, - добавили в суде.

Смогут ли двое простых работяг найти такую неподъемную сумму, - большой вопрос.

Заседание, на котором судья рассмотрит материалы дела, назначено на 1 августа.