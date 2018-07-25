Что такое «NON NOCERE»

25 Июль 06:00 2018-07-26T11:26:33+03:00

9 фактов, которые вы не знали о сети аптечных магазинов Фармакопейка®:

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1. Единая цена

С 1 апреля сеть аптечных магазинов Фармакопейка® установила единую цену на весь ассортимент при заказе через сайт farmakopeika.ru, мобильное приложение Фармакопейка или Контактный центр. Цены в аптеках по-прежнему отличаются в зависимости от удалённости аптеки от склада и скорости реализации товара. Оформить заказ можно самостоятельно, а также по номеру телефона горячей линии 8-800-200-97-07

2. Дистанция уважения.

Мы получили много отзывов о том, что крайне неудобно общаться с фармацевтом от разметки на полу «Дистанция уважения». Спешим пояснить разметка на полу аптеки предназначена для следующего в очереди клиента, чтобы он не находился слишком близко и не вдавался в подробности лечения впереди стоящего человека.

3. Виртуальная карта «Фармкопейка-Льгота»

Вам больше не нужно носить с собой пластик!

Теперь:

- Карта выдается бесплатно и оформляется всего за 5 минут самостоятельно на сайте

- 2% от покупки возвращается на бонусную карту.

- 1 бонус = 1 руб. Оплатить бонусами можно до 30% от суммы покупки

- Виртуальная карта принимается во всех аптечных магазинах Фармакопейка® – пользоваться ей можно так же, как обычной пластиковой бонусной картой, располагается она в приложении Фармакопейка и предъявляется с экрана телефона.

- В личном кабинете на сайте farmakopeika.ru можно отслеживать историю по карте (покупки, история начислений и списаний бонусов, текущий актуальный баланс на карте, сроки сгорания начисленных бонусов).

4. Рай для кинестетиков

Новый формат открытой выкладки товаров медицинского назначения и безрецептурных лекарственных средств позволяет покупателю самостоятельно выбрать всё необходимое. В таком формате человек всегда может потрогать упаковку, прочитать состав, рассмотреть преимущества того или иного товара.

5. Аптека в кармане

Многие до сих пор не знаю, что у сети Фармакопейка есть мобильное приложение, в котором просто и удобно сделать заказ. Смотрите инструкцию Скачивайте приложение, будьте современными!

6. Аптека для каждого

Мы стараемся делать всё, для того чтобы нашим пациентам было удобно. Для посетителей сайта с ограниченными возможностями мы подготовили его адаптированную версию, у которой достаточный контраст текста и фона что делает восприятие информации на мониторе более доступным и понятным.

7. Онлайн-фармацевт

С понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по омскому времени Вы поможете задать вопрос фармацевту, который распознает симптомы, поможет подобрать нужные лекарства, порекомендует специалиста.

8. Фармакопейка24

Формат аптек, которые отличаются не только оранжевым цветом в оформлении от привычного всем красного цвета, но самое основное, что это круглосуточные аптеки-дискаунтеры, с широким ассортиментом товаров: более 5000 наименований лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Кроме того, Вам не придется стоять на пороге, пытаясь достучаться до специалиста сквозь маленькое окошечко с решеткой, - независимо от времени суток в аптеках Фармакопейка24® . Вы можете пройти в торговый зал и получить профессиональную фармацевтическую помощь

9. Что же такое «NON NOCERE»? Это полезный журнал для фармацевтов, врачей и их пациентов. На страницах журнала самые актуальные и важные темы в жизни каждого человека, как то:

- что цинк является эссенциальным, то есть необходимым для выживания, микроэлементом

- чем можно помочь себе при сезонном аллергическом рините

- как оказать своему ребенку современную помощь и с какими препаратами стоит попрощаться и др.

Спрашивайте журнал «Не навреди» в сети аптечных магазинов Фармакопейка® или читайте на сайте

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