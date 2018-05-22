В Омске объявили штормовое предупреждение

22 Май 05:21 2018-05-22T05:26:20+03:00

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Областное управление МЧС разослало жителям телефонное сообщение о штормовом предупреждении. По информации спасателей, сегодня в регионе ждут сильный ветер порывами до 22 метров в секунду. Обещают синоптики дожди и грозы в течение всего вторника.По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, сегодня днем обойдется без осадков. Ветер будет северным, северо-западным. На день передают до 11 градусов тепла, на ночь - от 1 до 6 градусов выше нуля.В среду, 23 мая, на улице потеплеет. Жителей Прииртышья в дневные часы ждет от 21 до 26 градусов тепла. Погода будет дождливой, с грозами. Ветер по-прежнему останется сильным. Его порывы могут достигать отметки 19–24 метров в секунду.