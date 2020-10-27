Коронавирус в Омске, последние новости на 27 октября 2020: Кондуктора будут выгонять пассажиров без масок, а полиция ввела перчаточный режим

Безмасочникам в общественном транспорте объявили бой. Фото: vk.com

Вторая волна коронавируса сейчас самая обсуждаемая тема в мире, и мы не стали исключением. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 27 октября 2020 держат в напряжении всех сибиряков. И это неудивительно: число заболевших в регионе стремительно растет. За последние сутки диагноз подтвердился у 191 человека, еще четверо пациентов скончались от ковида. С начала пандемии число зараженных в Омской области уже перевалило за 15 тысяч, а умерших - за 400 человек.

В аптеках наблюдаются перебои с препаратами, которыми лечат коронавирус, а также простудные заболевания. Омичи в соцсетях сообщают о том, что достать противовирусные лекарства сейчас непросто. То же самое и с антибиотиками: их сибиряки нередко ищут по знакомым в других городах через те же соцсети. Но есть и хорошие новости: в омские аптеки поступила новая партия противовирусных препаратов. Власти обещают распределить их по районам области и аптекам во всех округах города.

Тем временем, коронавирус все больше сказывается на нашей обычной жизни (подробнее см. "Важно!"). Очередные больницы переводят под пациентов с коронавирусом. Родильный дом №5 вовсю отмывают - там готовы принимать омичей с коронавирусом. Омская полиция приравняла к масочному режиму и перчаточный. Теперь нельзя обратиться в отделение, если у тебя нет перчаток. В театрах и филармонии отменяются спектакли и концерты.

ВАЖНО!

Безмасочникам в общественном транспорте объявили бой

Омские власти на фоне роста числа заболевших закручивают гайки. Теперь в планах дать кондукторам и водителям право выгонять из салона пассажиров без масок. Раньше они максимум могли попросить надеть средства защиты.

- Пока кондуктор не может заставить выйти пассажира без маски из автобуса. Но мы над этим вопросом работаем с депутатами горсовета. Готовятся поправки в решение «О правилах пользования муниципальным пассажирским транспортом». У кондуктора будет право и обязанность не пускать человека без маски в салон. Он будет обязан следить за этим, это внесут в его должностную инструкцию, - сказал замдиректора департамента транспорта мэрии Игорь Кожухов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Хроника COVID-19 одной строкой

- в полиции теперь принимают жителей лишь в масках и перчатках;

- в драмтеатре отменяют спектакли, а в филармонии - концерты;

- кондукторы получили право выгонять из автобусов пассажиров без маски;

- в омские загсы снова больше не пускают гостей молодоженов;

- еще больше больниц переводят под ковид.