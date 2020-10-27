Из-за коронавируса в Омской области полностью закрыты 4 школы

Скоро у школьников начнутся каникулы, а помещения школ будут дополнительно дезинфицировать. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске и Омской области продолжается вторая волна коронавируса. Уже несколько недель подряд количество новых зараженных увеличивается каждый день. Осложняет ситуацию и нестабильная погода, которая традиционно приносит в регион грипп и ОРВИ.

Пока омские школы продолжают работать в очном формате, большинство из них открыты и каждый день принимают учеников с соблюдением новых санитарных норм, которые ввели из-за пандемии еще в начале осени. Но некоторые учебные заведения все же закрыты на карантин по разным причинам.

Из-за ОРВИ полностью закрыта городская школа №70, а отдельные классы ушли на карантин в 13 школах Омска, Нововаршавского и Омского районов Омской области. Гораздо восприимчивее к сезонным простудам оказались дети младшего возраста. По данным минобразования Омской области, 7 детских садов по всему региону полностью закрыты из-за массового заболевания ОРВИ.

К сожалению, ковид не обошел стороной омские школы. На карантин по COVID-19 полностью закрыты две школы в Омске, это школы №36 и №64, и две школы в области: это Атирская школа в Тарском районе и Меркутлинская школа в Колосовском районе. По данным на 26 октября, отдельные классы закрыты еще в 17 омских школах и в 9 сельских. Также в министерстве образования отмечают, что в регионе нет ни одного полностью закрытого из-за коронавируса дошкольного образовательного учреждения. Отдельные группы находятся на карантине по кронавирусу в 3 детских садах города и 2 по области.

Во всех школах и садиках проводится ежедневная санитарная обработка, соблюдаются нормы санитарного контроля. Учреждения, где есть отдельные закрытые классы или группы продолжают работу в очном формате и принимают детей на занятиях с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В пресс-службе минорбазования отмечают, что для школьников, находящихся на карантине, образовательный процесс проходит в дистанционном формате.

Уже со следующей недели, со 2 ноября, для многих школьников начнутся осенние каникулы после окончания первой четверти. Они пройдут в обычном режиме, продлять их не собираются. Также, пока детей не будет в школе, во всех образовательных учреждениях проведут дополнительную дезинфекцию от коронавирусной инфекции.