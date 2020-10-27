Мэр Омска Оксана Фадина дала начало строительству нового детского сада

Мэр Омска Оксана Фадина дала старт строительству нового детского сада на улице 1-я Станционная в районе Московки. Микрорайон активно развивается, жителей становится все больше, и такой объект, несомненно, важен.

Новый детский сад сможет принять 140 детей. На его строительство выделили 167 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Строительство проводят по типовому проекту и должны завершить его к августу 2021 года.

- Буквально три недели назад здесь ничего не было, а сейчас уже начался нулевой цикл, забивка свай. Здесь их будет около 250, так как грунты нестабильны и важно обеспечить безопасность. План ввода объекта в эксплуатацию - август 2021 года. Сейчас на площадке еще мало спецтехники, идет разворачивание сил. Также монтируются видеокамеры. Здесь их будет восемь. Чтобы каждый, кто имеет отношение к строительству, в том числе и я, могли 24 часа следить за процессом. По периметру установят освещение, чтобы и ночью строительная площадка просматривалась, - рассказала Оксана Фадина.

Подрядчика для строительства выбрали опытного, он давно на рынке и успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Работами занимается фирма ООО «ИКГ-ТРАНС». Здание детского сада будут строить по типовому проекту министерства строительства РФ. В проекте предусмотрены безопасное для детей ограждение, монтаж внутренней и внешней систем видеонаблюдения и доступность здания для передвижения людей с ограниченными возможностями. Как рассказала Оксана Фадина, к обустройству территории детского сада будут подходить комплексно, поэтому в следующем году власти займутся ремонтом дорог и оборудованием нескольких остановок общественного транспорта, чтобы родителям с детьми было удобно добираться до садика.

- Чтобы родители могли без проблем привозить детей в сад, мы параллельно в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заложили ремонт магистрали, ведущей к садику, и готовим проект безопасного дорожного движения, в котором запланировано две остановки общественного транспорта. Ближе к августу мы внесем изменения в маршрутную сеть, чтобы добраться сюда было удобно на любых видах транспорта, - отметила мэр города.

На дорогу и благоустройство прилегающих территорий уйдет еще несколько миллионов рублей, а приступят к ее ремонту в следующем году. Дополнительно обсуждаются проекты остановочных комплексов. В мэрии еще не решили, какого типа остановки разместят у детского сада.

- Детский сад на улице 1-я Станционная является не просто дошкольным учебным заведением, но и первым объектом, при выполнении которого мы подошли комплексно к благоустройству территории еще на этапе проекта, - отметила Оксана Фадина. По ее мнению, такой комплексный подход к строительству образовательных учреждений позволит существенно повысить уровень жизни в микрорайоне и создать комфортную среду для родителей и детей.