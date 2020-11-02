Экс-чиновника омской мэрии Хорошилова отправили в колонию на 3 года

Сергея Хорошилова признали виновным в превышении должностных полномочий. Фото: скриншот с видео (YouTube)

В Центральном районном суде Омска завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Хорошилова.

Напомним, экс-директора департамента имущественных отношений омской мэрии обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

– Являясь в 2012-2015 годах должностным лицом Хорошилов принял ряд последовательных незаконных решений по отчуждению из муниципальной собственности земельного участка площадью более 2 000 кв. м в интересах юрлиц по заведомо заниженной стоимости, что привело к причинению ущерба муниципальному образованию в размере 9,2 млн рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во время недавних прений в суде обвинение предложило назначить экс-чиновнику наказание в виде 6 лет колонии с лишением права занимать высокие должности в органах власти на 3 года. Кроме того, прокуратура предлагала взыскать взыскать с подсудимого 9,2 млн рублей.

Суд частично удовлетворил эти требования.

– Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима с лишением права заниматься организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах местного самоуправления и органах государственной власти в течение 3 лет. Кроме того, он будет обязан выплатить компенсацию в размере 5,25 млн рублей, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Оценка законности постановленного приговора будет дана после получения его в письменном виде и изучения.

Также сообщается, что Хорошилова взяли под стражу в зале суда. Судя по тому, что экс-чиновник приехал на последнее заседание по своему делу с вещами, к такому исходу событий он был уже готов.