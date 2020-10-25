Как отличить орви от коронавируса: омский врач рассказала о симптомах и лечении COVID-19

Врач рассказал, как правильно лечиться.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вторая волна коронавируса в Омской области оказалась даже более напряженной, чем первая. Ежедневно фиксируется более 150 заразившихся. Однако вторая волна совпала с ростом и острых респираторных заболеваний, который обычно происходит в октябре-ноябре.
Как отличить обычную простуду от короавируса и стоит ли в случае подозрений сразу же бежать делать КТ - об этом и многом другом «Комсомолка» спросила пульмонолога омской областной клинической больницы Ирину Меньщикову.
1. Какие еще симптомы кроме потери обоняния могут свидетельствовать о возможном заражении коронавирусом?
- Потеря обоняния, извращение вкуса не всегда являются симптомами ковидной инфекции, патогмоничных (специфических симптомов нет). Как при других инфекциях про ковиде повышается температура тела, может быть слабость и кашель. Все индивидуально.
2. Можно ли лечиться от ковида дома? Какими препаратами?
- Мы не рекомендуем заниматься самолечением, в любом случае врач должен осмотреть и принять решение о назначении лечения. До прихода врача при повышении температуры тела можно принимать жаропонижающие и интерфероны через носовую полость, - ответила Ирина Меньщикова.
3. Что можно посоветовать в добавление к лекарствам – какие-то народные средства: теплый чай, лимон, еще, может, что-то?
- Здесь все стандартно: я рекомендую обильное теплое питье, морсы врачи советуют при всех инфекциях.
4. Может ли в первые дни заражения тест показать отрицательный результат?
- В первые дни болезни тест может быть ложноотрицательным, нужно помнить, что перед сдачей теста за 2-3 часа нельзя чистить зубы, полоскать нос, горло, принимать пищу и лекарства.
5. Стоит ли делать КТ, если болезнь протекает легко?
- При легком течении заболевания, мы считаем, МСКТ ОГК делать необязательно.
6. Можно ли как-то понять, что у тебя начинается пневмония? Есть ли какие-то сигналы?
- Специфических симптомов у пневмонии как таковых нет. Но если держится долгая интоксикация, наблюдается повышение температуры тела до фебрильных цифр, кашель присутствует больше 4-5 дней, то для исключения или подтверждения пневмонии выполняются рентгенография грудной клетки или компьютерная томография легких.
7. Сколько дней в среднем занимает лечение от коронавируса, если нет осложнений?
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В среднем, лечение коронавирусной инфекции длится 10-14 дней, как впрочем и при любой другой респираторной неосложненной инфекции. Но здесь многое зависит, конечно, от организма.
8. Сколько дней человек является переносчиком ковида после излечения?
- Пока у человека выделяются положительные мазки из дыхательных путей, он является опасным для окружающих. Замечу, что кто-то перестает выделять вирус через 7-10 дней, а у других переболевших это происходит через месяц. Однако после получения двух отрицательных мазков на COVID-19 мы для безопасности рекомендуем находиться две недели на самоизоляции.
9. Можно ли коронавирусом заразиться повторно? В Омске были такие случаи?
- Эксперты говорят, что при достаточном иммунном ответе повторного заражения коронавирусом нет.