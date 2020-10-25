Топ самых странных новостей недели 19-25 октября в Омской области

Рассказываем о самых необычных омских новостях за неделю. ФОТО: Аэрокадр

Закончилась предпоследняя неделя октября. Омичам она запомнилась предвестниками зимы: в городе выпал снег и установилась практически зимняя погода. А пока водители штурмуют шиномонтажные мастерские, чтобы переобуть резину, предлагаем вам ТОП самых странных и необычных новостей недели 19-25 октября в Омской области.

Ближе к концу недели стало известно о непростых отношениях жильцов одного из омских домов по улице Березовая со своей управляющей компанией. Договориться не получилось. Чтобы решить спорную ситуацию УК "ЖКХ -Сервис" даже подала в суд на собственников квартир. В истории оказались замешаны и пожарные. В итоге обслуживающая организация выиграла суд и 13 омичей. А из-за чего УК судилась, можно узнать из нашей странной новости (читать далее)

Продолжаем подборку странной новостью о животных. В городке Нефтяников жителю Омска встретился необычный зверек. О нем он рассказал в соцсетях. А все началось с объявления о потере енота. Сибиряк нашел зверька и выложил фото. Однако многие заметили, что это совсем не енот, а немного другое животное. Какое именно - рассказываем в нашей заметке (читать далее)

А вот в одной из омских школ родители стоят на ушах. Там незадача: они недовольны учителем иностранного языка. Оказывается, английский ученикам преподает педагог по немецкому языку. Как так получилось и как оправдывается администрация школы - в нашем материале (читать далее)

Очередная странная и забавная новость вновь из цикла "В мире животных". В городке Нефтяников живут совсем необычные собаки. Водитель заснял на свой видеорегистратор самых воспитанных псов в мире. Дело в том, что переходят дорогу они исключительно по пешеходному переходу и всей стаей. Как это было, можно посмотреть в ролике из нашей новости (читайте далее)