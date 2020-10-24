Коронавирус в Омске, последние новости на 24 октября 2020: Цифры бьют рекорды, а медики до конца года прогнозируют вакцинацию населения

Специалисты прогнозируют, что до конца года в России начнется вакцинация населения. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Последние новости коронавируса на 24 октября 2020 не радуют. Цифры по числу зараженных продолжают расти. Накануне был обновлен суточный рекорд: за день COVID-19 заболели сразу 180 омичей. За сутки скончались трое пациентов. Вторая волна коронавируса и не думает отступать.

Постепенно заполняются пациентами с ковидом больницы, на днях перепрофилированные под работу с коронавирусом. Больше чем наполовину заполнен пациентами родильный дом №4, вокруг которого было много шума. До последнего оставалось непонятно, переводят его под больных ковидом или же это слухи.

- На сегодняшний день в стационаре находится 64 беременных женщины. Коечный фонд, состоящий из 105 мест, занят лишь на 60% - сообщил главный врач родильного дома № 4 Вадим Старостенко.

Получил продолжение и скандал с санитарками горбольницы №3. На днях они записали видеообращение, в котором пожаловались на сложнейшие условия в медучреждении, переведенном под ковид. Уборщицы заявили, что одноразовые костюмы приходится стирать, а очки выдают с дырками. При этом надбавок за работу с коронавирусными больными они не получают. Санитарки считают это несправедливым: ведь они рискуют не меньше врачей. Но выплаты по закону им не положены.

Сначала появилась информация, что санитарок после скандального ролика уволили. Но оказалось, что ситуация выглядит несколько иначе. После появления ролика уборщицы действительно попытались уволиться, но руководство больницы уговорило сотрудниц остаться.

- Информация, что авторов ролика вынуждают уволиться, не соответствует действительности. Все взаимоотношения между работниками и руководством учреждения находятся исключительно в правовом поле. Женщины написали заявления на увольнение, однако после общения с руководством больницы и оперативного включения в процесс представителей министерства здравоохранения, решили продолжить работу, - рассказали в министерстве здравоохранения Омской области.

По информации пульмонолога областной клинической больницы Ирины Меньщиковой, до конца года в стране начнется массовая вакцинация.

- Прививка от ковида будет. Массовую вакцинацию планируют начать уже в ноябре - декабре. Сейчас идет третий клинический этап испытаний, - рассказала медик. - Мои коллеги и я уже поставили первую прививку, сегодня поставим вторую. Она переносится довольно легко. Я думаю, любой желающий сможет получить ее бесплатно.

Почти у половины омичей коронавирус проходит бессимптомно. Пульмонолог настоятельно просит сибиряков изолироваться на две недели.

- Вы все равно разносите вирус и опасны для окружающих. Да, у человека хорошая иммунная система, он переносит вирус легко, но другие, возможно, получат осложнения, - сказала Ирина Меньщикова.