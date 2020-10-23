Коронавирус в Омске, последние новости на 23 октября 2020: Цифры зараженных бьют рекорды, а спрос на противовирусные в аптеках вырос в 50 раз

Масочный режим обещают проверять жестче. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 23 октября 2020 все больше подтверждают один вывод: в регионе вовсю идет вторая волна ковида. Побит очередной суточный прирост по числу заразившихся. За сутки коронавирус нашли у 173 человек. Еще трое пациентов умерли от COVID-19.

В Омской области обещают жестче следить за соблюдением масочного режима. Правда, пока штрафы получают в основном предприниматели. Накануне стало известно, что крупный гипермаркет «Ашан» и «Пекарушку» оштрафуют на 100 тысяч за нарушение масочного режима. Это выяснилось во время проверки Роспотребнадзора.

Как выяснилось, в «Пекарушке» выявили одной из продавцов без маски. Там не было антисептиков, а на входе покупателям не измеряли температуру. А в «Ашане» персонал средства защиты носил, однако не закрывал маской органы дыхания. То есть относился к требованиям формально. Уже известно, что в ближайшее время оба магазина будут оштрафованы.

Ранее штрафы за похожие нарушения получили магазин Fix Price, супермаркет «Пятерочка» и ресторан «ШашлыкоFF».

Непростая ситуация и с лекарствами в омских аптеках. Жители скупили противовирусные препараты, которые выписывают для лечения ОРВИ и коронавируса. Спрос на эти таблетки вырос в 50 раз! Власти уже гарантировали, что в ближайшие дни эти лекарства закупят, и они появятся на прилавках аптек. А пока сибиряков просят не создавать дополнительный ажиотаж и не скупать препараты впрок. Цены на них обещают не поднимать.

- Создавая искусственный ажиотаж, закупая про запас, можно лишить больного необходимых лекарств, - сказал гендиректор аптечной сети «Омское Лекарство» Сергей Ловейкин. - Лекарства — это не соленые огурцы, их хранить необходимо с соблюдением определенных условий, чтобы они не потеряли своих лечебных свойств. Аптеки, согласно лицензионным требованиям, не имеют права отпускать лекарства без рецепта врача. Для профилактики также необходимо покупать медикаменты в нужных для этого дозах.

А уборщицы горбольницы №3 пожаловались на отсутствие ковидных выплат и сложные условия труда. По их словам, руководство медучреждения на всем экономит и заставляет их стирать одноразовые защитные костюмы. При этом уборщицы работают наравне с врачами в красной зоне и так же рискуют заболеть коронавирусом. Персонал больницы уже записал и разместил в соцсетях видеообращение. В омском минздраве уже ответили на эти претензии.

- Учреждение работает в штатном режиме, средствами индивидуальной защиты сотрудники обеспечены. Стирка многоразовых костюмов производится в соответствии с правилами обращения с подобными изделиями в рамках санитарно-эпидемиологических норм, - прокомментировали в минздраве. - Все выплаты, положенные врачам и медицинским сестрам по выплачиваются в полном объеме. Видео размещено лицами, относящимися к числу вспомогательного персонала. По закону на них не распространяются так называемые ковидные выплаты.