Омичи смогут принять участие в обсуждении того, как будет выглядеть наш город

Существующие на сегодняшний день Правила землепользования и застройки будут скорректированы и все омичи, которым не безразлично, как будет выглядеть их любимый город, смогут внести свои предложения по этому поводу. Об этом на видеобрифинге для журналистов рассказали заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска Кирилл Брюхов и генеральный директор компании-разработчика проекта ООО «ИТП «Град» Илья Бальцер.

Новый проект будет представлен на суд общественности в виде интерактивной карты. Познакомиться с ним сможет каждый желающий с 22 октября. Именно с этого дня и начнется процедура публичных слушаний по проекту, сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска Кирилл Брюхов.

Кроме того в здании мэрии, как обычно в таких случаях, будет размещена экспозиция проекта, где специалисты будут консультировать людей. Демонстрационные материалы будут также находиться на специальных стендах в зданиях окружных администраций. Правда, при этом важно помнить, что посетить эти экспозиции можно только при условии соблюдения масочного режима и обязательных мер социального дистанцирования.

Всем, кто захочет оставить свои замечания по проекту, организаторы слушаний предлагают воспользоваться самым действенным и актуальным на сегодняшний день способом – направить свои замечания в письменном виде в адрес комиссии.

Разработчики поясняют, что в этом проекте предусмотрены новые территориальные зоны, которые созданы под конкретные омские территории. В плане появились именные территориальные зоны – то есть те пространства, на которые должно быть обращено особое внимание. К таким, например, относятся набережная, 16 военный города, историческая часть города. Члены комиссии этот проект рассмотрели, внесли некоторые правки и в таком виде вынесли на публичные слушания.

- Одна из важнейших задач проекта – обеспечить внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. В настоящее время их около 2600, каждая из которых должна иметь свои границы и описание, – пояснил Кирилл Брюхов.

Итак, первый этап публичных слушаний предполагает, что омичи и все заинтересованные лица с помощью интерактивной карты ознакомятся с важными для себя запланированные зоны и подадут свои предложения либо онлайн через интерактивную карту, либо письменно в адрес департамента архитектуры: город Омск, улица Гагарина 32/1.

А очное собрание участников публичных слушаний с соблюдением всех мер предосторожности при распространении коронавирусной инфекции состоится 12 ноября. Он пройдет в департаменте архитектуры и градостроительства. Поступившие предложения обработают и рассмотрят, а уже 26 ноября на сайте Администрации Омска и в газете «Третья столица» будет опубликовано окончательное заключение. Утверждающее решение по проекту примет Омский городской Совет.