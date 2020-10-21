Кудин. Чай-помощник в борьбе с вирусами

Помочь поддержать организм в борьбе с болезнями можно разными способами – от активного образа жизни до народной медицины. Сегодня расскажем о чае, который любят не за вкус, а за его целебные свойства.

В Китае кудин ценится своими целебными свойствами. Его даже называют панацеей от ста болезней. Заваривают чай китайцы при простуде, респираторных инфекциях, гипертонии, отравлениях, заболеваниях ЖКТ. Список действительно можно было продолжить до ста пунктов, но сначала следует познакомиться с составом чая и церемонией заваривания.

Что это такое

Кудин – травяной чай из побегов падуба широколистного. Относится к категории сильно ферментированных чаев Кху Ча.

Падуб можно встретить на территории Китая, в центральной и местами южной его части. Собирают листья для кудина круглогодично, но к ферментации подходят каждый сезон по-разному. С молодых и небольших побегов собирают верхние листья и почки – вкус такого чая более насыщен и не так терпок, как чай с крупных побегов. Обрабатываются листья только вручную.

Химический состав чая

Кудин – настоящая кладезь полезных и важных для обеспечения жизнедеятельности микроэлементов. Отметим некоторые: антиоксиданты, белки, аминокислоты, аскорбиновая кислота. Витаминов в падубе содержатся целые группы. Особенно высоко содержание витамина Д, нехватку в котором ощущают более 80% россиян. Также в составе падуба присутствуют витамины групп А, В, Е.

О полезных свойствах

Перечислим лишь некоторые из них:

- помогает в восстановлении водно-жирового баланса кожи;

- ускоряет метболизм;

- разжижает кровь;

- действует как жаропонижающее и противовирусное средство;

- работает как противомикробное вещество;

- улучшает работу нервной системы;

- повышает иммунитет.

Исследования в области фармакологии доказали, что кудин стимулирует и укрепляет защитный барьер организма в борьбе с вирусами и бактериями, особенно в период снижения иммунитета – в осенне-зимний период, например.

Процесс заваривания

В первую очередь нужно запастись хорошей, качественной водой для качественного заваривания, использовать водопроводную крайне не рекомендуется.

Делимся пошаговой инструкцией:

1. Сначала нужно нагреть воду до 70 градусов.

2. Нагреть чашку для заваривания.

3. Ориентируемся на примерную пропорцию заваривания: 1 веретено на чашку 200 мл;

4. Обрабатываем кудин подогретой водой, сливаем воду, а потом настаиваем в течение 20 секунд. В следующие разы время настаивания можно увеличить.

Кудин нужно научиться заваривать. Например, если изменить пропорцию или не соблюсти время заваривания, чай отдаст больше горечи, пропорции микроэлементов в его составе изменятся и, соответственно, качества чая.

Помимо правильного заваривания кудин нужно еще и правильно употреблять и соблюдать церемонию, чтобы взять максимум пользы:

- употреблять напиток средней температуры – не слишком холодным или горячим;

- крепость также должна быть средней;

- негативно на вкусе и пользе сказывается передержка заварки.

Рекомендации врачей при употреблении чая

При всем положительном влиянии чая врачи рекомендуют с осторожностью включать кудин в рацион людям с нарушенной работой щитовидной железы и повышенным давлением.

Употребление чая детьми лучше ограничить – может возникнуть расстройство пищеварения или аллергическая реакция. Мамам на время кормления малыша грудью и в период беременности специалисты советуют отказаться.

Где приобрести качественный кудин

Узнав, что такое китайский чай Кудин и его полезные свойства, вы можете самостоятельно оценить необходимость его употребления для себя. Но если вы решите попробовать его, то покупку стоит совершить в проверенном месте, например, в сети магазинов отборного чая и кофе Vintage.

Укрепляйте свой иммунитет и будьте здоровы!

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