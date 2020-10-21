Коронавирус в Омске, последние новости на 21 октября 2020: Очереди в больницах и жалобы сибиряков на недоступную медпомощь

Медики работают в авральном режиме из-за второй волны коронавируса. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Последние новости коронавируса на 21 октября 2020: вторая волна коронавируса бьет рекорды первой. За сутки зафиксировано пока максимальное число зараженных омичей - 173. В больницах скончались 4 пациента с диагнозом "коронавирус". В регионе все новые и новые медучреждения переводят под больных ковидом. Так было этой весной, когда пандемия только начиналась.

Медики и санитарные врачи обращают внимание омичей и предупреждают: у половины зараженных COVID-19 развивается пневмония. Для многих она становится роковой. Десятки пациентов сейчас находятся в омских больницах под аппаратами ИВЛ.

При этом жители в соцсетях жалуются: в аптеках города исчезли противовирусные препараты и лекарства, которые обычно прописывают для лечения коронавируса. Сложность ситуации признают и власти. Накануне в омском правительстве прошло совещание, на котором обсуждалась проблема с нехваткой препаратов. Сообщается, что в ближайшее время они поступят в городские аптеки. Цены обещают не взвинчивать.

- Немаловажное значение имеет стоимость этих препаратов, так как диапазон цен по коммерческим предложениям разных производителей широкий. Чем крупнее партия, тем доступнее цены. Адекватность и доступность цен на особо востребованные лекарства, - очень важный аспект, - заявил замглавы оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области Владимир Куприянов.

В поликлиниках, тем временем, не протолкнуться. Многие жители из-за огромного количества вызовов не могут дождаться врача на дом и вынуждены идти к ним сами. Особенно много людей в медучреждениях, где делают снимок КТ и готовят результаты тестов на ковид. Там очереди просто огромные. Фото одной из таких толкучек появилось в соцсетях.

Однако школьников уводить на каникулы пока не собираются. Тем не менее, отдельные классы на карантин закрыты в 14 образовательных учреждениях. Полностью из-за эпидемии ОРВИ закрыты 5 сельских детских садиков.

Все больше жалоб от омичей на недоступность медицинской помощи. Свою историю рассказала одна из сибирячек, муж которой заразился коронавирусом. Целые сутки она пыталась дозвониться в поликлинику. Получить список препаратов для лечения ковида семье удалось лишь у знакомого врача. Однако, по словам омички, в аптеке препарат ей продать почему-то отказались. Тогда она попыталась вызывать службу "03".

- Звоним в скорую, ответ там: "Зачем вы нам звоните? Если приедем, то ни на КТ, ни в больницу вас не повезем. Температуру никто не будет вам снижать, ждите свободную машину", - рассказала омичка в соцсетях.

В комментариях к посту другие жители сообщают, что женщина не одинока в своей проблеме. Кто-то даже рассказал, что получал консультацию от врачей поликлиники... по телефону. Такое ноу-хау омской системы здравоохранения.

- Как лечиться если медицина Омская только руками может разводить? - возмущается жена омича, заразившегося коронавирусом.