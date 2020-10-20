Спортивное будущее региона

- В этом году на реализацию региональных проектов «Спорт - норма жизни» и «Социальная активность» направлено больше средств по сравнению с прошлым, - сообщил Дмитрий Оганесович.

Причем существенная часть из них - 415 из 480 млн рублей - федеральные деньги. Это связано с тем, что идет строительство объектов, которые помогут сделать занятия спортом более доступными для людей разных возрастов.

В плановом режиме строится крытый каток на территории СК «Сибирский нефтяник». На искусственном льду этого катка с 2021 года смогут не только заниматься хоккеисты, фигуристы и шорт-трекисты, но и будут проводиться массовые, досуговые мероприятия. В Красном Яре возводится крытый хоккейный модуль с естественным льдом, в семи муниципальных районах области строятся спортивные комплексы для выполнения нормативов ГТО. Сейчас туда уже доставляют инвентарь, а до наступления холодов площадки сдадут.

В реализации нацпроектов уделяется особое внимание и спорту высших достижений. Сейчас ФК «Иртыш» играет в Футбольной национальной лиге, поэтому требования к проведению матчей гораздо выше. На «Красной звезде» заменено искусственное покрытие поля. Российский футбольный союз и ФНЛ претензий к качеству работ не предъявили. Будет уложено травяное покрытие на стадионе в Оконешниково, что позволит создать полноценную площадку для массовых спортивных и физкультурных мероприятий. К слову, в 2023 году здесь примут «Королеву спорта».

Благодаря адресной поддержке можно улучшить материальную базу подготовки спортсменов высокого уровня. Приобретены спортивная форма и инвентарь, планируется покупка автобусов для перевозки команд во время спорттуров, организуются учебные и тренировочные мероприятия. Все это делается на деньги федеральных субсидий. Не остались без внимания и спортсмены-паралимпийцы. Для них также приобретается инвентарь. Министр выразил уверенность, что омские атлеты с ограниченными возможностями достойно представят наш город и страну на Играх в Японии в 2021 году. Что касается нацпроекта «Образование», то в этом году средств на него выделено несколько меньше, чем в прошлом, - 6 млн рублей. Регион продолжает начатое в 2019 году: идет улучшение материально-технической базы ресурсных центров.

- Мы накапливаем свою материальную базу, чтобы иметь возможность обучать людей, волонтеров, привлекать молодежь, чтобы они могли оказывать первую медицинскую помощь и принимать участие в мероприятиях, связанных со здоровьем и благополучием людей, - подчеркнул Дмитрий Оганесович. - Кроме того, средства субсидии идут на участие молодежи во всевозможных всероссийских форумах, например, в «Тавриде».

Что касается молодежных проектов, то это прежде всего «Регион добрых дел» и волонтерский проект «Мы вместе», который возник спонтанно и вынужденно из-за ковида. - В нашем регионе он был воплощен более качественно, потому что у нас была готова волонтерская база. Людям надо было просто дать посыл, - считает Дмитрий Крикорьянц. - Это была и доставка продовольственных наборов, и работа волонтеров-медиков в обсерваторах. Сейчас мы должны повторить наше участие в решении тех проблем, которые возникают у людей при распространении коронавирусной инфекции.