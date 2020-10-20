Омские дорожники переходят на зимний режим работы

С 15 октября муниципальные дорожные службы официально перешли на зимнее содержание дорог.

- В 2020 году планировался аварийно-восстановительный ремонт 413 участков улично-дорожной сети, 122 проездов, 291 тротуара. На сегодняшний день работы полностью завершены, - подвел итоги летнего дорожного сезона директор бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.

- Продолжается ремонт участков по предписаниям надзорных органов и обращениям жителей. На ремонт дорог в рамках муниципального задания из бюджета города в этом году было выделено 70 млн рублей, на ремонт тротуаров и проездов - по 50 млн рублей.

- Адресные перечни объектов, подлежащих ремонту, формируются в конце года. Предложения поступают из администраций округов, в начале года проходит комиссионное обследование тротуаров и проездов, составляются графики работ, и с 15 апреля дорожники приступают к ремонту, - добавил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

- Со следующего года планируется выделить адресное направление по обустройству ливневой канализации. В приоритете - частный сектор. Что касается подготовки к зиме, около 30 % техники городского управления дорожного хозяйства и благоустройства уже переоборудовано для работы в снегопад. Остальная техника пока задействована для прометания улиц, помывки бордюров и дорожных ограждений.

Владимир Казимиров уточнил, что при необходимости до 50 % техники будет подготовлено в течение суток и до 90 % - за три дня. Сформирован запас противогололедных материалов для обработки проезжих частей и тротуаров - заготовлено 26,9 тыс. тонн песка, песко-соляной смеси и реагентов, что составляет почти 50 % плана.

Официально: 18 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны отрасли! Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником. Сердечно благодарим за работу всех, кто строит и ремонтирует автомагистрали, проектирует новые дороги, отвечает за безопасность дорожного движения. Дорожное хозяйство Омска с каждым годом меняется к лучшему благодаря тому, что профессионалы, работающие в отрасли, успешно выполняют задачи национального проекта. Развитие транспортной инфраструктуры города и региона в целом - это приоритетная цель, которую ставит перед собой единая команда мэрии и областного правительства. Сердечно желаем всем сотрудникам дорожных служб и предприятий плодотворной работы, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!

Мэр города Омска О.Н. Фадина

Мэр города Омска О.Н. Фадина

Председатель Омского городского Совета В.В. Корбут