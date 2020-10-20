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Омские дорожники переходят на зимний режим работы

Плановые работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог и ремонту тротуаров полностью завершены.
Источник:kp.ru
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С 15 октября муниципальные дорожные службы официально перешли на зимнее содержание дорог.

- В 2020 году планировался аварийно-восстановительный ремонт 413 участков улично-дорожной сети, 122 проездов, 291 тротуара. На сегодняшний день работы полностью завершены, - подвел итоги летнего дорожного сезона директор бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.

- Продолжается ремонт участков по предписаниям надзорных органов и обращениям жителей. На ремонт дорог в рамках муниципального задания из бюджета города в этом году было выделено 70 млн рублей, на ремонт тротуаров и проездов - по 50 млн рублей.

- Адресные перечни объектов, подлежащих ремонту, формируются в конце года. Предложения поступают из администраций округов, в начале года проходит комиссионное обследование тротуаров и проездов, составляются графики работ, и с 15 апреля дорожники приступают к ремонту, - добавил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

- Со следующего года планируется выделить адресное направление по обустройству ливневой канализации. В приоритете - частный сектор. Что касается подготовки к зиме, около 30 % техники городского управления дорожного хозяйства и благоустройства уже переоборудовано для работы в снегопад. Остальная техника пока задействована для прометания улиц, помывки бордюров и дорожных ограждений.

Владимир Казимиров уточнил, что при необходимости до 50 % техники будет подготовлено в течение суток и до 90 % - за три дня. Сформирован запас противогололедных материалов для обработки проезжих частей и тротуаров - заготовлено 26,9 тыс. тонн песка, песко-соляной смеси и реагентов, что составляет почти 50 % плана.

Официально: 18 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны отрасли! Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником. Сердечно благодарим за работу всех, кто строит и ремонтирует автомагистрали, проектирует новые дороги, отвечает за безопасность дорожного движения. Дорожное хозяйство Омска с каждым годом меняется к лучшему благодаря тому, что профессионалы, работающие в отрасли, успешно выполняют задачи национального проекта. Развитие транспортной инфраструктуры города и региона в целом - это приоритетная цель, которую ставит перед собой единая команда мэрии и областного правительства. Сердечно желаем всем сотрудникам дорожных служб и предприятий плодотворной работы, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!

Мэр города Омска О.Н. Фадина

Мэр города Омска О.Н. Фадина

Мэр города Омска О.Н. Фадина

Председатель Омского городского Совета В.В. Корбут

Председатель Омского городского Совета В.В. Корбут

Председатель Омского городского Совета В.В. Корбут

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