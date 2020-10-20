В омской детской школе искусств после ремонта заработали новые классы

Заметно преобразились помещения детской школы искусств № 12. Там прошел масштабный ремонт. Учащиеся театрального отделения приступили к занятиям в новом классе с примыкающими к нему гримерной и костюмерной.

Как уточнили в департаменте культуры мэрии Омска, в кабинетах провели ремонт, на который социальный партнер образовательного учреждения - компания «Газпромнефть-ОНПЗ» - направил более 1 млн рублей. Помещение стало не просто учебным классом, а настоящей лабораторией юных талантов. Здесь получают дополнительное образование дети, которые мечтают овладеть актерским мастерством. Средства также пошли на ремонт класса ударных инструментов и электрогитары для учащихся эстрадного отделения школы и эвакуационного выхода на первом этаже.

- За счет федеральных средств государственной программы «Развитие образования» в размере 2,8 млн рублей в учебном учреждении полностью обновили кровлю. На собственные средства в школе расширили сцену в актовом зале, - сказал исполняющий обязанности директора департамента культуры мэрии Омска Олег Федоренко. Отметим, что модернизацию учебного заведения ОНПЗ провел в рамках социальной программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Развитие детского и молодежного творчества - одно из ключевых направлений программы. Ранее компания уже покупала 10 фортепиано Yamaha, а также организовала за счет своих средств секции по робототехнике и конструированию. Предприятие также сотрудничает с детскими библиотеками и домами творчества. - Омский НПЗ уделяет большое внимание проектам, направленным на раскрытие творческого потенциала детей. Мы стремимся к тому, чтобы подрастающее поколение имело возможность для самореализации в родном городе. Достижение результатов невозможно без качественной инфраструктуры, комфортных условий. Наше предприятие поддерживает талантливую молодежь, - говорит заместитель генерального директора Омского НПЗ Георгий Архипов.

Детская школа искусств торжественно открылась на проспекте Мира, 112 в 2015 году. У учащихся появились более просторные классы для получения дополнительного образования. В школе искусств обучаются сотни ребятишек. В учреждении подчеркнули, что приоритетная задача администрации - привлечение как можно большего количества юных горожан, желающих заниматься разными видами искусства.

Официально: «Ребята еще не раз прославят наш город на фестивалях»

Заместитель мэра Омска Анастасия ТЕРПУГОВА: - Благодаря нашему многолетнему надежному партнерству с ОНПЗ появилась возможность комплексно подойти к модернизации детской школы искусств № 12. Это единственное учреждение дополнительного образования в отдаленном от центра города микрорайоне. Оно дает детям возможность заниматься творчеством в современных и уютных классах. Выпускники и учащиеся школы искусств являются лауреатами различных фестивалей и конкурсов. Уверена, что ребята еще не раз прославят наш город на фестивалях не только регионального, но всероссийского и международного уровней.