Омичи смогут заработать на общественных работах

У безработных омичей есть шанс получить оплачиваемую работу. Городской Центр социальной поддержки населения совместно со службой занятости населения Омской области приглашают всех желающих на общественные работы.

Такой вид трудоустройства – сложившаяся и хорошо зарекомендовавшая себя практика в нашем городе. Это – одно из направлений деятельности городского Центра социальной поддержки населения. Для тех омичей, которые нигде не трудоустроены, организуют временную оплачиваемую работу, которая не требует какой-то специальной квалификации. Например, в четвертом квартале этого года таким образом создано более 600 рабочих мест.

Важно, что все люди, занятые на общественных работах будут официально трудоустроены.

- С каждым из работников заключают срочный трудовой договор и делают соответствующую запись в трудовой книжке, - пояснила директор городского Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба.

В организации общественных работ задействованы разные службы. В первую очередь это конечно Центр социальной поддержки населения, службы занятости населения Омской области, администрации административных округов города, КТОСы, различные структурные подразделения мэрии и их подведомственные учреждения.

В итоге в выигрыше оказываются все. С одной стороны, безработные люди получают пусть и временное, но трудоустройство, а значит и доход. С другой стороны, благодаря их стараниям, в городе выполняются необходимые работы для общего блага омичей.

Люди, занятые на общественных работах будут трудится на базе 30 муниципальных организаций и 77 КТОСов и в основном будут выполнять всевозможные обязанности, связанные с благоустройством территорий: санитарную очистку дворов, улиц, зданий, подсобные работы. В среднем на общественных работах человек будет занят не более 3 месяцев. Что касается оплаты труда, то руководитель департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области Олеся Кайль пояснила, что зарплату начисляют за фактически выполненный объем, исходя из минимального размера оплаты труда плюс районный коэффициент – 13 949 руб. Таким образом, в Омской области на сегодня средняя зарплата по общественным работам составляет 16 537 рублей. Те омичи, которые официально зарегистрированы как безработные, дополнительно к жалованию получат надбавку в 2 587 рублей из областного бюджета.

Всем, кто хочет принять участие в общественных работах, нужно обращаться городской Центр занятости населения, где они получат направление в Центр социальной поддержки населения. С более подробной информацией о порядке трудоустройства на общественные работы можно ознакомиться на сайте Центра социальной поддержки населения.

Цифры

Более 31 миллиона рублей направлено из федерального, областного и городского бюджетов на организацию общественных работ.

13 949,50 рублей составит заработная плата работника за полный отработанный месяц.

На заметку

Центры занятости населения города Омска:

КАО - ул. Дмитриева, д. 3А, каб. 2А, тел.: 70-10-90;

ЛАО - ул. Карбышева, д. 3, каб. 6, тел.: 41-84-14;

ОАО - проспект Космический, д. 43, каб. 5, тел.: 57-84-40;

САО - проспект Мира, д. 60, каб. 2, тел.: 22-16-21;

ЦАО - ул. Певцова, д. 13, каб. 6, тел.: 22-01-49.

Филиалы Центра социальной поддержки населения:

КАО - ул. Дмитриева, д. 11/7, тел.: 70-34-53;

ЛАО - проспект Маркса, д. 62, каб. 114, тел.: 43-17-11;

ОАО - ул. Л. Чайкиной, д. 1, каб. 115, тел.: 54-02-98;

САО - проспект Мира, д. 35Б, каб. 3, тел.: 22-18-40;

ЦАО - ул. Герцена, д. 25, каб. 107, тел.: 21-19-79.