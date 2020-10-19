Стелу «Город трудовой доблести» могут сделать омские архитекторы

Омск стал одним из 20 городов, которым в этом году присвоили звание «Город трудовой доблести». Поэтому Российское военно-историческое общество 3 сентября объявило открытый Всероссийский творческий конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести». В нем могут принять участие как отдельные мастера, скульпторы и архитекторы, так и творческие коллективы и сообщества. Проект, победивший в конкурсе, будет реализован во всех городах нашей страны, которым присвоено это почетное звание.

Посодействовать омским архитекторам в подготовке таких проектов решили в Администрации города Омска - в Центре компетенций по вопросам городской среды начал работу соответствующий экспертный совет, который возглавил директор омского Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин. В совет вошли представители профессионального сообщества, в числе которых член правления регионального отделения Союза дизайнеров России Игорь Вахитов, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Никита Шалмин, эксперт в области охраны памятников культуры Наталья Удина и другие.

Естественно, что для Омска было бы очень значимо и престижно, если бы омские архитекторы приняли участие в этом конкурсе и в нем победили.

- Мы заинтересованы в том, как будет выглядеть будущая стела. Более того, мы хотим, чтобы победу одержал омский проект, - сказал директор омского Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин. - Именно поэтому опытные архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы и искусствоведы готовы рассмотреть художественные решения наших авторов, помочь им и дать рекомендации для того, чтобы их работы соответствовали требованиям организатора конкурса, были качественно и завершенными, художественно раскрывали образ.

Тем более, что организаторы конкурса не ограничивают полет фантазии участников конкурса и предъявляют минимальные требования к архитектурно-художественному решению. В первую очередь он должен содержать изображение герба города и текста указа Президента Российской Федерации о присвоении звания «Город трудовой доблести». А поскольку его предстоит реализовывать в разных городах, носящих это звание, то необходимо, чтобы его можно было адаптировать (изменить пропорции и материалы) к конкретному месту установки для гармоничного вписывания в существующий градостроительный ландшафт, но при этом сохранить основные черты художественного решения.

Экспертная площадка создана для того, чтобы помочь омским авторам правильно оформить заявку и подготовить проработанные эскизы для участия во всероссийском конкурсе. 20 ноября пройдет открытое обсуждение представленных работ с омскими экспертами, чтобы участники могли доработать и улучшить свои проекты. А прием заявок и конкурсных проектов продлится до 10 декабря 2020 года. Итоги будут подведены до 25 декабря 2020 года.

Получить подробную информацию о конкурсе, сроках и условиях участия в нем, о том, как представить свои эскизы экспертному совету для получения консультационной и методической помощи, можно в Центре компетенций по вопросам городской среды по тел.: 28-23-58, 8-913-628-23-58 или по эл. почте: stela_55@bk.ru.