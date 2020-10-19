«По трассе едем сквозь дым и искры»: Омскую область захватили лесные пожары

Предварительно известно, что виной всех пожаров стало неосторожное обращение людей с огнем. Фото: ВКонтакте

В минувшие выходные жители Омской области пережили напряженную ночь. Сразу в нескольких районах области разгорелись лесные пожары, которые опасно близко подходили к деревням и селам. Все осложнялось тем, что на минувшие выходные синоптики спрогнозировали штормовое предупреждение, ветер должен был усилиться до 30 метров в секунду.

В соцсетях жители разных деревень делились пугающими кадрами того, как зарево от пожаров окрашивало ночное небо в красный цвет, а языки огня уже можно было увидеть на верхушках деревьев в опасной близости от населенных пунктов.

Называевский район, село Путиловка Фото: ВКонтакте

- При этом не было ни света, ни воды. Было очень страшно, - делится впечатлениями жительница села Путиловка в Называевском районе.

Пожар вплотную подходил к дорогам и трассам. Фото: ВКонтакте

- Сильно горят леса в Крутинском районе и в Тюкалинском. Пожар подошел к трассе Тюмень - Омск. Трасса в дыму, автомобили едут сквозь сильный дым и пролетающие искры. Деревья полыхают как факелы. На протяжении 5 км вдоль дороги зрелище ужасающее. В салоне автомобиля нечем было дышать, ветер раздувает огонь за секунды. А ведь там едут и большегрузы и бензовозы, - делится увиденным омичка, которая на автомобиле возвращалась домой.

Любинский район, деревня Канаковка Фото: ВКонтакте

Благодаря сильному ветру ощутимый запах гари донесся и до Омска. По всему городу в ночь с субботы на воскресенье омичи чувствовали сильный запах гари. Впервые за долгое время это не имело никакого отношения к выбросам с предприятий, а стало последствием природных явлений.

В пресс-службе МЧС по Омской области подсчитали, что за минувшие выходные на территории области вспыхнуло 54 пожара.

- Все пожары были ликвидированы, населенные пункты не пострадали. Предварительной причиной всех пожаров явилось неосторожное обращение людей с огнем, - прокомментировали многочисленные сообщения жителей Омской области в МЧС.

Спасатели просят людей быть осторожными в обращении с огнем и не выжигать сухую растительность, мусор и опавшую листву. В условиях переменчивой погоды это легко может стать причиной серьезного пожара.