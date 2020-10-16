Определены итоги «Клиники года 2020»!

Голосование в народном проекте «Клиника года 2020» завершено. С февраля этого года каждый пользователь нашего сайт мог оставить свой голос за то лечебно-медицинское учреждение Омска, которое он считает лучшим. И вот, наконец, мы рады объявить победителей нашего проекта во всех 14 номинациях!
Лучшая многопрофильная клиника - МЦ «Ваш доктор»
Лучший диагностический центр - Центр диагностики «МРТ Система Омск»
Лучший узкоспециальный центр - Клинический кожно-венерологический диспансер
Лучшая клиника эстетической медицины - Лечебно-косметологическая клиника «Гармония»
Лучший центр альтернативной медицины - Центр восточной медицины «Хуа то»
Лучший роддом - Областной перинатальный центр и родильный дом Омской областной клинической больницы
Лучший детский медицинский центр - Детский Евромед
Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи - Медицинский центр « Альфа-ЭмБио»
Лучшая аптечная сеть - «Фармакопейка»
Лучший санаторно-реабилитационный центр - Санаторий-профилакторий «Коммунальник»
Лучший центр избавления от зависимостей - БУЗОО «Наркологический диспансер»
Лучшая стоматология - «Стоматология Семейная»
Лучший интернет-сервис по поиску и заказу лекарств - «Фармакопейка»
Лучшая сеть салонов оптики - Vidial
Поздравляем победителей!