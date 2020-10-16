Определены итоги «Клиники года 2020»!

Голосование в народном проекте «Клиника года 2020» завершено. С февраля этого года каждый пользователь нашего сайт мог оставить свой голос за то лечебно-медицинское учреждение Омска, которое он считает лучшим. И вот, наконец, мы рады объявить победителей нашего проекта во всех 14 номинациях!

Лучшая многопрофильная клиника - МЦ «Ваш доктор»

Лучший диагностический центр - Центр диагностики «МРТ Система Омск»

Лучший узкоспециальный центр - Клинический кожно-венерологический диспансер

Лучшая клиника эстетической медицины - Лечебно-косметологическая клиника «Гармония»

Лучший центр альтернативной медицины - Центр восточной медицины «Хуа то»

Лучший роддом - Областной перинатальный центр и родильный дом Омской областной клинической больницы

Лучший детский медицинский центр - Детский Евромед

Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи - Медицинский центр « Альфа-ЭмБио»

Лучшая аптечная сеть - «Фармакопейка»

Лучший санаторно-реабилитационный центр - Санаторий-профилакторий «Коммунальник»

Лучший центр избавления от зависимостей - БУЗОО «Наркологический диспансер»

Лучшая стоматология - «Стоматология Семейная»

Лучший интернет-сервис по поиску и заказу лекарств - «Фармакопейка»

Лучшая сеть салонов оптики - Vidial

Поздравляем победителей!