Коронавирус в Омске, последние новости на 16 октября 2020: 6 школ закрыты на карантин, а студентов-медиков отправят работать в ковидные больницы

В регионе вторая волна коронавируса. Фото: vk.com

С каждым днем цифры зараженных коронавирусом за сутки все выше. Накануне диагноз выявили сразу у 158 омичей. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Еще четверо пациентов скончались от COVID-19. Вспышка зафиксирована в одном из муниципальных районов Омской области - в Шербакуле выявили сразу 10 зараженных, чего раньше не было.

Больницы в Омске переполнены, специально для этого все новые и новые медучреждения начали снова переводить под больных коронавирусом. Общее количество коек доведут до 2,5 тысяч. Есть рекомендация омского правительства о переводе ОмГМУ на дистант. Скорее всего, это сделано, чтобы можно было направить на помощь врачам студентов-медиков, которые учатся в ординатуре.

В родительских чатах учеников тоже вовсю ходят слухи о переводе на дистанционку, чего очень сильно боятся омичи. Тем более, что в нескольких школах уже зафиксированы вспышки коронавируса. По данным минобразования, 6 омских школ находятся сейчас на карантине. Как рассказала директор департамента образования Лариса Ефимова, известно о 20 учителях и более 120 учениках, у которых уже точно диагностирован COVID-19.

Как бы власти не отрицали, что на дистанционку школы не уйдут, но они рассматривают этот вариант. Это стало ясно из вчерашнего выступления Ларисы Ефимовой в горсовете. Иначе к чему депутатам вот эта информация?

- На сентябрь 2020 года в школах города насчитывалось более 10 тысяч компьютеров, 80% из них используется в образовательном процессе. Учителя проходят курсы по электронному обучению. Более 1500 педагогов прошли такие курсы в рамках программы «Цифровая образовательная среда». Все школы имеют доступ к интернету, - сказала директор департамента образования.

А пока вторая волна коронавируса продолжает шагать по Омску. В городе муссируются слухи о введении самоизоляции, но власти пока такую вероятность отрицают.

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«Ситуация в Омске критичная, может так выйти, что в школах некому будет вести уроки»

Депутат горсовета Сергей ДРОЗДОВ:

- Понятно, что дистанционка – это не слишком хорошо. Но другого выбора просто нет. Ситуация уже критичная и может произойти так, что в школах некому будет преподавать – даже по телефону. Нам придется выбирать между плохим и очень плохим вариантами.