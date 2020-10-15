В омском депобразования заявили о готовности полного перевода школ на дистант из-за пандемии

Скорее всего, перехода на дистанционное обучение избежать не удастся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторая волна коронавируса, которая накрыла Омскую область, оказалась еще масштабнее первой. За минувшие сутки в регионе снова побит антирекорд прироста заболеваемости – плюс 158 новых официально зарегистрированных случаев.

В связи с осложнившейся ситуацией на заседании комитета по социальным вопросам в Омском горсовете обсудили перевод всех омских школ на дистанционное обучение. Выступавшая перед депутатами директор департамента образования Лариса Ефимова рассказала, что сейчас полностью закрыты пока только два учебных завершения – школа № 36 и лицей № 64. В остальных случаях переведены на домашнее обучение только отдельные классы. Главное условие, когда принимается такое решение: 20% заболевших учащихся. При этом Ефимова подчеркнула, что все школы в принципе готовы к переходу на дистанционное обучение.

Первый вице-спикер Юрий Тетянников, ссылаясь на опрос ВЦИОМ, сообщил, что 93% родителей школьников высказались на очную форму обучения.

Его коллеге Сергею Дроздову все происходящее видится совсем не таким оптимистичным.

– Нам придется выбирать между плохим и очень плохим вариантами, – сказал депутат. – Понятно, что дистанционка – это не слишком хорошо. Но другого выбора просто нет. Ситуация уже критичная и может произойти так, что в школах некому будет преподавать – даже по телефону. В школе, где учится мой ребенок, учительница две недели ходила больная на работу, пока ей не стало совсем плохо и ее не увезли в больницу с воспалением легких. При этом ни у кого из контактировавших с ней учеников не взяли тесты. Уже доказано учеными, что дети практически не болеют коронавирусом сами, но разносят инфекцию дальше.

Депутат Алексей Ложкин спросил, если ли у департамента образования договоренность с минздравом о проведении ПРЦ-тестов для учителей вне очереди, как для людей, которые находятся в группе повышенного риска.

Лариса Ефимова ответила, что нет, но пообещала заняться этим вопросом. Также она сообщила, что на данный момент известно о 20 учителях и более 120 учениках, у которых диагностирован COVID-19.

Также депутаты высказали опасения, что школы не смогут справиться с очередным переходом на дистанционное образование. В частности, вспомнили о сбоях образовательных онлайн-платформ, не выдержавших массового наплыва посетителей.

Представитель мэрии заверила, что все эти недочеты, выявленные весной, сейчас постарались устранить.

– На сентябрь 2020 года в школах города насчитывалось более 10 тысяч компьютеров, 80% из них используется в образовательном процессе. Учителя проходят курсы по электронному обучению. Более 1500 педагогов прошли такие курсы в рамках программы «Цифровая образовательная среда». Все школы имеют доступ к интернету. К высокоскоростному интернету ранее было подключено 45 школ, еще 28 подключается сейчас. Появился доступ в интернет на скорости не менее 100 мегабит в секунду, – рассказала Ефимова.

Депутат Владимир Казанин спросил, что делать детям, семьи которых не могут купить домой технику для онлайн-обучения. Ответ, что им в рамках акции «Много дарю» раздали 200 смартфонов от благотворителей парламентария не устроил.

– Как можно учиться через телефон?! – поддержал коллегу Алексей Ложкин. «» А что делать, если в семье два ребенка и им надо заниматься одновременно?

Лариса Ефимова сообщила, что такие дети получают домашние задания по почте.

Кроме того, депутаты предложили перейти на схему обучения 5+1, как в московских школах. Это подразумевает, что дети учатся пять недель и одну отдыхают. Как показала практика, при таком графике они меньше устают и болеют, а их успеваемость растет.

– В каждом случае все индивидуально. Такое решение должны принимать непосредственно руководители образовательных учреждений, исходя из имеющихся ресурсов, – считает глава департамента образования.

По итогам обсуждений, длившихся более полутора часов, члены комитета по социальным вопросам пришли к выводу, что у них нет достаточно полной информации о числе заболевших и в целом о ситуации с пандемией коронавируса в Омске. Они решили пригласить профильных специалистов на рабочую группу по развитию образования в горсовет и уже там обсудить пути выхода из кризиса.