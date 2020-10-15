Коронавирус в Омске, последние новости на 15 октября 2020: Глава минздрава просит сибиряков не ходить в поликлиники, а они жалуются - врачей дома не дождешься

Ирина Солдатова обратилась к пациентам. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Остается сложной эпидемиологическая ситуация в регионе. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 15 октября 2020 и самые важные события - это, конечно, ползущие по городу слухи о введении самоизоляции и постоянно растущие цифры числа зараженных. Накануне был обновлен суточный рекорд за все время: 155 человек с подтвержденным диагнозом "COVID-19". Четверо пациентов за сутки умерли: теперь от страшной болезни скончались уже 350 омичей. Сами же жители уверены, что эти цифры гораздо выше на самом деле.

Вовсю по Омску ползут слухи о неминуемом введении самоизоляции, однако власти упорно опровергают эти планы. Тем не менее, в минздраве уже не скрывают: эпидемиологическая ситуация в регионе сложная. Главный санитарный врач Омской области Александр Крига уже заявил: определяющими станут ближайшие две недели. В этот период ожидается пик второй волны. И во многом от дисциплины жителей зависит, как регион их пройдет. Сибиряков просят соблюдать масочный режим в общественных местах, а пожилых омичей - оставаться дома.

Обратилась к омичам и глава минздрава Ирина Солдатова. Во время осмотра одной из городских поликлиник она сказала:

- В поликлиниках, к сожалению, нет разделения потоков. Больные и здоровые люди перемещаются по одному маршруту, - признала министр. - Некоторые пациенты приходят только для того, чтобы записаться к врачу, выписать рецепты на новый период, другие – уже с результатами компьютерной томограммы, чтобы получить лечение – их отправляют домой, гоняют лишний раз. Пациенты не должны приходить сюда, чтобы записаться на прием или вызвать врача на дом. В поликлинике есть call-центр, работают операторы, но сейчас их, учитывая прикрепленное население и эпидемиологическую обстановку, конечно, недостаточно.

Но сибиряки жалуются: дозвониться по этим телефонам или дождаться врача на дому невозможно. Много вопросов возникает и к поликлиническим бригадам. По решению властей именно они должны взять на себя часть не срочных вызовов, которые поступают от омичей на телефон "03".

- Температура 39, астматик, в зоне риска. Двое суток ждем участкового. Очередь 280-я.Какие "поликлинические бригады"?. "Может к зиме и подбежит врач из ближайших поликлиник...Все 3 телефона горячей линии минздрава Омской области либо заняты постоянно, либо идет сброс вызова, - рассказала сайту "Комсомольская правда в Омске" одна из пациентов. - Сайт тоже "висит", невозможно написать обращение. Как и чем, а главное, от чего, лечиться - полное проявление самостоятельности. Еще бы доступ дали больничные листы самостоятельно выписывать, и врачи не нужны.

А пока многочисленными жалобами на недоступную медпомощь в Омской области заинтересовалась прокуратура.

СКАЗАНО

"Вызовы должны распределяться по приоритетности"

Министр здравоохранения Омской области Ирина СОЛДАТОВА:

- Есть вызовы, когда нужно просто выписать рецепты, – наши волонтеры могут разносить рецепты пациентам старше 65 лет на дом. Есть вызовы, которые относятся к неотложным, и туда должна сразу выезжать служба. Везде должна быть аналитическая работа, вызовы должны распределяться по приоритетности. Нужно вынести выписку рецептов в холл, чтобы те, кто пришел за рецептом, не брали направление, не стояли в очередях, не шли на прием к терапевту, если осмотра не требуется.