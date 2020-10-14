Школам и садикам выделили дополнительные средства из бюджета

Мэрия продолжает вести планомерную работу по приведению образовательных учреждений города в надлежащий вид. Мэр Омска Оксана Фадина неоднократно подчеркивала: ребятишки должны учиться в комфортных условиях. И вот школам и детсадам выделили из бюджета дополнительные денежные средства для ремонта. Напомним, в школах и садиках, пострадавших при порывах сильного ветра с 7 на 8 апреля текущего года, проводятся ремонтные работы. Из бюджетов Омска и Омской области выделено более 14 миллионов рублей. Они будут направлены в 9 школ и 12 детских садов. По сообщению департамента образования омской мэрии, больше всего во время сильного ветра пострадала школа № 60. На данный момент завершаются проектные работы, чтобы в осенний период 2020 года отремонтировать кровлю здания. Помимо крыши, в других образовательных учреждениях были повреждены оконные блоки, теневые навесы в детских садах. Так, в детском саду № 276 проводится ремонт кровли на сумму около 370 тысяч рублей. Ремонтные работы планируется завершить уже к началу ноября. Стоит отметить, что в 2020 году детским садам и школам Омска выделено более 66,5 миллиона рублей на ремонтные работы, в ряде учреждений они уже закончены. Обращаем внимание, что работа по ремонту школ проводится планово в объеме утвержденных бюджетных ассигнований, денежные средства в первую очередь направляются на проведение работ по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, выявленных надзорными органами.

А в это время, Имена лучших педагогов внесли на Доску почета:

Накануне Дня учителя в Омске чествовали 26 лучших педагогов города. Как рассказали в департаменте образования, на Доску почета вносятся работники, особо отличившиеся в профессиональной деятельности, добившиеся высоких результатов в работе. - В городской системе образования работает более 12 тысяч педагогов. Каждый из них не только передает ученикам знания, но и старается преобразить их духовный мир. В этом году мы отмечаем 10-летие славной традиции занесения лучших педагогов на Доску почета. Таким образом, мы благодарим их за нелегкий труд, особенно в условиях стремительно меняющегося образовательного процесса. Желаю коллегам здоровья и новых успехов в профессии, - сказала директор департамента образования Лариса Ефимова. Отметим, впервые Доску почета департамент образования мэрии учредил в Год учителя. Ее открытие состоялось 27 мая 2010 года. Педагоги, имеющие почетные звания «Народный учитель СССР» и «Народный учитель Российской Федерации», размещаются на Доске почета постоянно. В нашем городе это Почетный гражданин Омска, народный учитель СССР, учитель школы № 55 Лидия Яковлевна Кичигина.