Коронавирус в Омске, последние новости на 14 октября 2020: Названа дата пика второй волны и пошли слухи о введении самоизоляции

В омских больницах разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Уже к 13 тысячам подбирается количество зараженных в регионе. И это не все последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 14 октября 2020. Власти уже не отрицают, что у нас началась вторая волна COVID-19. Более того, уже даже даются прогнозы, когда наступит пик второй волны коронавируса. Как считает главный санитарный врач Омской области Александр Крига, определяющими во многом станут ближайшие две недели. Все это время могут быть очень высокие цифры заболевших за сутки.

Все массовые мероприятия в регионе отменяют по максимуму. На этом фоне в Омске поползли слухи о возможном повторном закрытии ресторанов, а также введении самоизоляции для жителей снова. Но пока власти все эти разговоры опровергают, но просят омичей старше 65 лет оставаться дома. Именно они находятся в группе риска.

Отправлять омских школьников на каникулы раньше времени в городе тоже пока не будут. Во многих учебных учреждениях есть классы, закрытые на карантин. Однако решение об уходе на досрочные каникулы будет принимать директор каждой школы отдельно.

В больницах, тем временем, разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Огромные очереди в поликлиниках на компьютерную томографию. В минздраве признают: нагрузка на скорую помощь выпала колоссальная, служба "03" работает на пределе своих возможностей. По этой причине часть вызовов, где нет угрозы и жизни омичам, перекинут на поликлинические бригады. Приходить на несрочные звонки к жителям будут врачи из ближайших поликлиник.

Напомним, что ранее оперштаб принял решение о ношении в общественном транспорте помимо масок и перчаток. Все массовые мероприятия до 50 человек в Омской области отменены. Ежедневно от коронавируса умирают 3-5 человек. Около 30 пациентов в больницах сейчас находятся на аппаратах ИВЛ. Коронавирус пришел в нашу жизнь надолго.