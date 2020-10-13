Заместитель главврача, который лечил Навального в Омске, решил уволиться

Слева - главврач БСМП-1 Александр Мураховский, справа - его заместитель Анатолий Каличенко во время пресс-конференции после отправления Навального в Германию. Фото: Анна МИКУЛА

Накануне в Омске стало известно, что заместитель главврача омской БСМП-1, где лечили Алексея Навального, уходит в отставку. Напомним, что именно Анатолий Калиниченко отвечал на вопросы журналистов, пока врачи боролись за жизнь известного политика. Его доставили в больницу в коме неясного генеза прямо с борта самолета, экстренно приземлившегося в Омске 20 августа.

Сам Калиниченко еще до вступления на административную должность занимался хирургией, практиковал в двух больницах: БСМП-1 и БСМП-2. Специализировался медик на хирургическом лечении ожирения и лапароскопическом удалении грыж. Также Калиниченко является членом Российского общества хирургов, Международной федерации хирургии ожирения и метаболических нарушений (IFSO), Российского общества бариатрических хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов.

- Да, я действительно ухожу. По личным причинам и мотивам, никак не связанным с какими-то обстоятельствами, - подтвердил свое увольнение Анатолий Клиниченко РИА Новости. - Пока я еще здесь, дорабатываю. Думаю, что останусь в Омске.

Также медик отметил, что мысли об увольнении появились давно и с политикой оно никак не связано. Медик планировал уйти с административной должности в сторону медицины еще весной, но грянула пандемия и он не смог оставить команду БСМП-1 в тяжелые времена. Потом увольнение Калиниченко запланировал на сентябрь, но к врачам попал в тяжелом состоянии Навальный, и уход снова пришлось отложить. Теперь врач намерен больше времени уделить хирургической практике.