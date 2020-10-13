«Мы ждали их 78 лет!»: родственники омичей, погибших под Новгородом во время ВОВ, похоронят их на родине

Члены поискового отряда нашли тела 10 бойцов из Омской дивизии. Имена большинства пока неизвестны. Фото:vk.com/ankersport

Недавно осенние раскопки завершил поисковый отряд "Факел", который занимается поисками останков советских солдат, погибших в боях Великой отечественной войны. На этот раз локацией для поисков стали окрестности деревни Давыдово в Новгородской области. Во время войны весной и летом 1942 года в этих местах шли ожесточенные бои за сохранение позиций советской армии.

Члены отряда нашли 10 останков солдат, принадлежавших 364-ой стрелковой дивизии, которые были отправлены на фронт из Омска. Они воевали под Новгородом в конце марта 1942 года. У шестерых бойцов нашли смертные медальоны, но прочитать удалось лишь один из них, остальные слишком сильно повредились от времени, ими сейчас занимаются эксперты из лаборатории "Солдатский мемориал".

На записке из медальона, которую удалось прочитать на месте , значилось имя омича Климента Кузьмича Антропова. Он родился в 1900 году и погиб на войне в возрасте 42 лет. В Омске нашлись его родственники: внук и внучка, а также правнуки. Дети бойца, к сожалению, уже скончались. Семья продолжает проживать в родной деревне бойца Колобово Муромцевского района Омской области.

Имя второго омича установили по именной ложке, которую нашли рядом с телом. Им оказался Авакум Иванвич Нагорнов 1907 года рождения, который погиб в боях в возрасте 35 лет. У него в Омске еще остались три дочери, само старшей из которых 86 лет, а самой младшей 80. Также у солдата есть три внуки и три внучки, которые захотели принять активное участие в судьбе деда. У родственников сохранились воспоминания однополчанина, который видел гибель Авакума. Бойца убило осколком вражеской гранаты, так его и нашли члены поискового отряда.

В семейных архивах сохранилось свидетельство о рождении Авакума Нагорного. Фото: Виктор Васильев

- Вечером состоялся наш семейный совет. На совете решили - останки привезти на родину в Омск, и похоронить рядом с остальными родственниками: супругой, дочерью, матерью, отцом. Мы его ждали с войны 78 лет! - рассказал внук Нагорнова.

Родственники Антропова также приняли решение перезахоронить останки деда в Омской области, в родной деревне. Сейчас семь пытаются организовать перевозку останков в Омскую область. За помощью даже обратились в администрацию Омска, но о результатах рассмотрения обращения пока ничего не известно.