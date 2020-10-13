Коронавирус в Омске, последние новости на 13 октября 2020: Массовые мероприятие отменяются, а пассажиры в транспорте обязаны носить перчатки

Теперь в общественном транспорте обязательно ношение не только масок, но и защитных перчаток. Фото: vk.com

Резко ухудшается ситуация с пандемией коронавирусом в Омской области. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Омске на 13 октября 2020 года.

Накануне был побит очередной рекорд: 149 зараженных. Число заболевших с начала года уже перевалило в регионе за 12 тысяч человек. От COVID-19 умер уже 341 омич. По данным минздрава, сейчас в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ находятся 36 пациентов.

- Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Омской области ниже общероссийского показателя и среднего по регионам Сибирского федерального округа значения. Тем не менее, последние две недели идёт ежедневный прирост заболевших коронавирусом, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ведомстве не скрывают: ситуация в Омске сейчас сложная. Скорая помощь работает на пределе своих возможностей. Именно поэтому в системе ее работы произошли изменения: с этой недели часть вызовов, где не стоит вопрос жизни здесь и сейчас, на себя будут брать поликлинические бригады. Именно оттуда на дом будут ходить медики.

Министр здравоохранения Ирина Солдатова даже сказала по поводу постоянных вызовов в "03" на обычную температуру:

- Скорая - это не такси!

Но у омичей очень много вопросов к этой системе. Минздрав вынужденно разворачивает дополнительный койки в больницах под пациентов с ковидом. Всего будет организовано 2 500 мест в медучреждениях.

От просьб оставаться дома, особенно пожилым сибирякам, власти перешли к конкретным действиям. По итогам последнего оперштаба, в омском правительстве ужесточили ограничения. О введении полного карантина речи пока нет, но на фоне второй волны коронавируса власти начали закручивать гайки.

Теперь помимо масок в транспорте обязательно ношение защитных перчаток. Нарушители получат штраф: чиновники уже пообещали усилить контроль за соблюдением санитарных мер. Непонятно, правда, обычные осенние или зимние перчатки у пассажиров будут считаться?

Сворачиваются и все массовые мероприятия со зрителями, как это было весной.

- Необходимо сократить до минимума все массовые мероприятия на территории региона. Включая проведение деловых, культурных, спортивных и общественно-политических мероприятий численностью до 50 человек. Это вынужденная, но необходимая мера, - заявили в омском правительстве.

Кроме того, компаниям и работодателям рекомендован перевод сотрудников из офисов на дом. Уводить школьников на осенние каникулы раньше графика власти пока не стали. О решениях оперштаба уже высказался главный санитарный врач Омской области Александр Крига.

- Решено ужесточить требования к соблюдению «масочного» режима, населению рекомендовано также носить перчатки в общественном транспорте и местах массового пребывания,- сказала глава омского Роспотребнадзора. – Сегодня также решено максимально ограничить проведение всех массовых мероприятий. Это касается деловых, досуговых, культурных и других мероприятий, за исключением общероссийских соревнований, где и без того действуют жёсткие требования, в том числе по дистанцированию, и проводятся они под особым контролем.

ВАЖНО!

Какие ограничения приняли в Омске по итогам оперштаба?

- ношение перчаток для пассажиров в транспорте становится обязательным;

- работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку;

- решено ограничить все массовые мероприятия до 50 человек.