Мой любимый учитель

У школьников и их родителей была замечательная возможность с помощью фотоконкурса поздравить любимых педагогов с Днем учителя.

Замечательно, что конкурс вызвал такой отклик у родителей, учеников и выпускников. Столько теплых слов и искренних пожеланий было сказано учителям, огромное количество людей приняло участие в голосовании. Все фото педагогов со словами благодарности от родителей и ребят были напечатаны в журналах «Теленеделя».

Победителем конкурса стала Людмила Викторовна Мясникова, учитель музыки и МХК гимназии № 146. О многом говорит тот факт, что заявку на участие педагога подали выпускники, окончившие гимназию 10 лет назад. Активная группа поддержки — ученики и их родители — за считаные дни вывела любимого учителя в лидеры. «Людмила Викторовна — удивительный человек. 25 лет назад я пришла на школьный урок музыки к молодому, энергичному, увлекающему педагогу. С тех пор ничего не изменилось — она такая же молодая, энергичная и увлекает своих учеников интересными уроками», — отмечали в комментариях родители гимназистов.

Маргарита Анатольевна Зинченко, учитель физической культуры школы № 132, заняла почетное второе место. «Маргарита Анатольевна — лучший педагог. Учитель с большой буквы, проявляющий доброту и понимание, с постоянным оптимизмом и крепким характером», — писали благодарные школьники в комментариях и говорили спасибо за интересную школьную жизнь, легкое обучение и захватывающий досуг.

Еще один победитель — Марина Александровна Бахтиярова, учитель начальных классов гимназии № 75. «Обучение с нашим педагогом только в радость. Дети с удовольствием идут в школу. В классе очень теплая и дружеская атмосфера», — делились мнением ученики и их родители.

Спонсоры конкурса вручили победителям подарки. Сеть чайно-кофейных магазинов Vintage порадовала учителей изысканными наборами чая, кофе и сладостей. Крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов омский филиал ПАО «Ростелеком» вручил педагогам цифровую технику: жесткий диск, пауэрбанк, а также дорожный набор, кроме того, предоставил возможность бесплатно пользоваться кабельным телевидением в течение двух недель. Поздравляем учителей с победой и благодарим учеников, родителей и выпускников за участие в конкурсе.