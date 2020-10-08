Омичка с детьми решила работать из Турции, а родственники уверены - она пропала

Ольга Костина уехала на отдых и решила задержаться там, а родные посчитали женщину пропавшей. Фото: vk.com/region_omsk55

В соцсетях появился действительно тревожный пост от обеспокоенных родных омички Ольги Костиной. Мать и сестра женщины писали, что не могут связаться с ней уже довольно долго, а женщина тем временем находится в другой стране с двумя малолетними детьми, дочерью 7 лет и сыном 5 лет. Родственники сообщали, что Ольга планировала поехать в отпуск в Турцию, вылет из Омска в Москву был назначен на 15 сентября. Из столицы мама с детьми должна была вылететь в Анталию. Омичи посадили родственников в самолет и после этого связь прервалась.

В пресс-службе полиции озвучили другую версию произошедшего. Там утверждают, что Ольга связывалась с родными после вылета на курорт, общалась она и с отцом детей. Никаких оснований для предположений о том, что Костина пропала у правоохранителей не было.

- Ольга Костина совершеннолетняя, дееспособная гражданка. Вылететь с детьми в другую страну было ее осознанным решением. Дети с ней находятся на законном основании. Есть нотариально заверенное согласие отца на их вывоз. Как нам известно, Ольга неоднократно общалась с родственниками, поэтому оснований предполагать, что женщина пропала или что в отношении ее или ее детей были совершены противоправные действия у нас нет, - сообщили в ведомстве.

Во время одного из разговоров с родными Ольга сообщила, что планирует остаться в Турции на какое-то врем и работать оттуда удаленно. Со стороны закона женщине ничто не мешает это сделать. Но, возможно, между родственницами возникло банальное недопонимание.

Сестра Ольги, которая вместе с матерью разместила пост о поисках, пока не знает, что думать и чему верить. Она утверждает, что лично с Ольгой после ее отлета не разговаривала и не видела сестру.

- Нет, мы ее не видели и лично с ней не разговаривали. Я, наверное, не буду ничего комментировать. У меня пока нет никаких ответов ни для себя, ни для вас, - сказала Евгения в телефонном разговоре.