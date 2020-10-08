В Омской области возобновили деятельность мобильные бригады

После долгого простоя из-за пандемии коронавируса начали свою работу мобильные бригады для пациентов. Они появились в Омской области в 2019 году и уже успели зарекомендовать себя. Для их создания регион получил 38 миллионов рублей по национальному проекту «Демография». На них приобрели 43 новых автомобиля «ГАЗель Next» и сформировали столько же мобильных бригад для обслуживания населения.

– За 10 дней организация здравоохранения подает списки граждан старше 65 лет, которым необходимо пройти диспансеризацию, затем мы подготавливаем графики выездов. На их разработку и утверждение уходит 5 дней. Их утверждают врач районной больницы и руководитель учреждения. Затем в назначенный день и время выезжает мобильная бригада, которая организованно забирает граждан старше 65 лет для проведения диспансеризации, – рассказала о принципе работы мобильных бригад заместитель руководителя Комплексного центра социального обслуживания населения Омского района Кучменко Юлия Николаевна.

Из-за коронавируса мобильные бригады прекратили свою основную деятельность почти на полгода, но оперативно включились в социальную работу. Во время самоизоляции их члены развозили продуктовые наборы «Доброе дело», которые приобрели по решению губернатора Омской области Александра Буркова. Благодаря мобильным бригадам 116 тысяч человек получили помощь во время пандемии.

Раньше жителям районов приходилось самостоятельно добираться до больницы, чтобы пройти диспансеризацию. В Омском районном поселении, откуда приехала первая группа пожилых людей, интервал движения автобуса составляет 2 часа, если повезет. Поэтому приходилось рассчитывать время, долго ждать на остановке, если транспорт задерживался. Да и в больнице нужно было отстоять общую очередь к специалистам. Появление мобильных бригад значительно упростило процесс прохождения диспансеризации для пожилых людей.

– Очень понравилось. Нас собрали, объявили, привезли. Мне уже измерили давление, взяли кровь на анализ, проверили сердце, УЗИ сделают. Раньше мы добирались на автобусе до больницы, если что-то нужно было, а теперь удобно, не надо ждать. Качеством услуг я довольна. Внимание уделили. Если еще раз предложат пройти диспансеризацию в таком формате, я обязательно поеду, — отметила Юрчук Юлия Александровна, жительница Омского районного поселения.

Для прохождения первичной диспансеризации по программе мобильных бригад пенсионерам требуется около двух часов. Для них в больнице выделили отдельное крыло, где нет посторонних людей и очередей. Несколько кабинетов быстро обслуживают только прибывших на диспансеризацию пациентов.

– По совместной программе с Министерством труда и социального развития Омской области с приписных участков приезжают люди, которых мы осматриваем и при необходимости направляем на второй этап. Если мы выявили какое-то заболевание, берем пациента на диспансерное наблюдение. Медицинскую помощь мы оказываем в соответствии со всеми санитарными нормами, которые ввели из-за коронавируса, — отметила заведующая терапевтическим отделением Омской ЦРБ Чурина Ольга.

Результаты анализов будут собраны и переданы участковому врачу, который решит, нужны ли пациенту дальнейшее обследование и лечение. Если в ходе обследования обнаруживают серьезное заболевание, пациента могут оставить на диспансерном лечении. После его будут приглашать в больницу для обследования чаще, чтобы составить медицинскую картину и качественно следить за состоянием здоровья.