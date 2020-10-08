В омской школе, где на дистанционку из-за коронавируса отправили 18 классов, закончился карантин

Всем школьникам с подозрением на ковид придется дождаться результатов тестов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Недавно, 1 октября, стало известно о вспышке коронавируса в омской школе №36. Предполагалось, что коронавирусом заболел один из учителей, который вел уроки у детей с 5 по 8 классы. Естественно, когда у преподавателя выявили заболевание, то на карантин отправили всех учеников, которые с ним контактировали.

Это, пожалуй, был самый массовый переход на дистанционку из-за коронавируса с начала учебного года. 18 классов отправили на самоизоляцию. Тогда в минобразовании подтвердили, что школьники находятся на дистанционном обучении и уточнили, что начался карантин с 21 сентября и закончиться должен 5 октября. Также заявляли, что остальные 30 классов продолжают обучение в очном формате. Для обеспечения безопасности детей все помещения были дополнительно продезинфицированы, а за соблюдением санитарных норм усилили контроль.

Как и сообщалось ранее, карантин для учеников 36 школы закончился еще 5 октября, но далеко не все дети смогли прийти на занятия в этот день. Многие школьники вынуждены оставаться дома. О причинах этого рассказали в министерстве образования.

- С 5 октября большинство учеников 18 классов, отправленных на дистанционное обучение, приступили к обучению в обычном режиме. 70 учеников еще ожидают результатов теста и остаются на дистанционном обучении, - уточнили в ведомстве.

Специалисты минобразования также отметили, что основной карантин уже закончился, но без результатов тестов на коронавирус учеников не допустят до очных занятий. Все дети смогут вернуться за парты, когда получат отрицательные результаты. Об этом классные руководители сообщили родителям школьников в родительских чатах.

Сейчас ситуация с коронавирусом в школе №36 стабилизировалась, практически все 48 классов приступили к очному обучению.