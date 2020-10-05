Коронавирус в Омске, последние новости на 5 октября 2020: Положительный тест у губернатора и работа скорой по-новому

Рост числа заболевших очень похож на вторую волну коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обостряется ситуация с пандемией в Омске. Об этом говорят и растущие цифры, и недавние заявления чиновников (подробнее см. «А в это время»). Последние 5 дней в регионе фиксируют 90 и более зараженных коронавирусом в сутки. Примерно столько же заболевших было летом в самый пик пандемии. Все это очень похоже на вторую волну COVID-19, о которой говорили так давно.

На фоне роста числа заразившихся заговорили и о продлении осенних каникул у школьников в октябре. Тем более, что в Москве власти уже приняли решение. Там дети будут отдыхать с 5 октября по 18 октября. В Омске чиновники немного посомневались, а потом ответили:

- Образовательные учреждения работают в обычном режиме с соблюдением всех санитарных норм. График каникул каждое образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Перенос каникул возможен только по постановлению Главного санитарного врача РФ, на данный момент постановление отсутствует, переноса каникул не планируется, - сообщает пресс-служба омского департамента образования.

А скорая помощь, тем временем, испытывает колоссальную нагрузку. На фоне роста случаев коронавируса и ОРВИ растет число вызовов к пациентам с симптомами простуды. Некоторые омичи ждут бригаду «03» часами. Власти предложили переадресовать часть вызовов в городские поликлиники. Пока к этой работе подключатся два таких медучреждения. У них тоже есть свои автомобили для выездов. Если опыт приживется, его переведут и на другие поликлиники Омска. В других городах, по информации регионального минздрава, такая система уже работает.

- Скорые попробуют работать в связке с амбулаторно-поликлиническим звеном. Скорая помощь получает вызов, как обычно, и опрашивает пациента, собирает информацию о его состоянии. И эту готовую карточку с информацией передает в поликлинику. Если у специалиста появляется понимание, уверенность в том, что это именно по части поликлинического наблюдения, обследования – тогда поликлиническая бригада выезжает на вызов, - сказал главный врач омской станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов.

То есть если вызов экстренный, то выезжает бригада скорой помощи, а если у человека высокая температура – им займутся врачи ближайшей поликлиники.

Не обошел коронавирус и руководство региона. О положительном тесте в понедельник сообщил омский губернатор Александр Бурков. Недавно он с делегацией министров ездил в Белоруссию, где встречался с Александром Лукашенко. Пресс-служба омского правительства публиковало много снимков из Минска, где Бурков и другие чиновники были без масок. Теперь губернатору придется уйти на самоизоляцию. Болезнь он пока переносит без симптомов.

- Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет, чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно, - сообщил Александр Бурков в своем Инстаграм. - Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков. Прошу, берегите себя и своих близких! Соблюдайте требования санитарных норм: не игнорируйте масочный режим и социальную дистанцию. Всем здоровья!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Росстат: в августе от COVID-19 умерло 206 омичей

Появились данные Росстата о количестве смертей от коронавируса за август. Напротив Омской области стоит устрашающая цифра - 206 смертей за месяц. Известно, что основной причиной смерти коронавирус стал для 121 человека, в 74 случаях был просто сопутствующим фактором, а в 11 повлиял на течение других тяжелых заболеваний.

В то же время региональный оперштаб и минздрав сообщают о 198 случаях смерти за период с апреля по август. Получается, за 5 месяцев, по данным региональных источников, у нас скончалось от COVID-19 меньше людей, чем по цифрам Росстата только за август.

Такое расхождение цифр в минздраве «Комсомолке» уже довольно путано объясняли. В ведомстве ссылались на долгий процесс установления причин смерти и задержку данных о новых коронавирусных смертях на длительный период. Но и тогда, и сейчас задним числом возможные выявленные случаи в региональную статистику почему-то так и не вошли.

СКАЗАНО

«Скорая, это не такси!»

Министр здравоохранения Омской области Ирина СОЛДАТОВА:

- Пациентам, которые просят осмотр, у которых стоит вопрос о целесообразности госпитализации, которые звонят с температурой, зачастую может помочь и поликлиническое звено. Например, участковый врач. Но люди предпочитают звонить именно в «03». Из-за этого скорая помощь работает не как скорая помощь, она не должна возить людей просто так. Это не такси. А у поликлинических бригад выходит только 10-12 вызовов в сутки. Понятно, что у них нагрузка меньше. Это нужно урегулировать.