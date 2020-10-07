Чего ожидать от городской АЗС?

Жизнь современного человека немыслима без движения – автомобиль давно уже не роскошь, а необходимая вещь едва ли не каждой семье. А значит, в повседневном маршруте любого человека, владеющего автомобилем, с завидной регулярностью появляется такой пункт назначения как заправочная станция. Поэтому и любое обсуждение на тему топлива и АЗС вызывает живой интерес.

Помнится, когда-то АЗС представляла собой киоск с окошком, где, кроме топлива для авто, водитель для себя в лучшем случае мог приобрести воду в дорогу или шоколадный батончик.

Сегодня на городской заправочной станции кроме топлива для «железного коня» можно выбрать аксессуары для авто и водителя, перекусить, купить игрушки и товары в дорогу. При этом можно накапливать бонусы, регистрироваться в розыгрыше призов, и получать скидки на топливо или товары.

Современные АЗС становятся комфортными и технологичными, автоматизируют свои процессы и стремятся гибко подстроиться под высокий темп жизни городского водителя.

Не так давно мне довелось услышать разговор двух молодых людей, которые обсуждали заправочные станции. Прислушался – тема ведь актуальная.

- На мой взгляд, на хорошей АЗС должно быть не только топливо по ГОСТу, но и возможность выбора, - рассуждал один из них. – Ведь когда мы приходим в продуктовый магазин, совершенно нормально, что нам предлагают на выбор несколько видов шоколада, молока, хлеба и других продуктов. Так и с бензином – должны быть разные варианты. В этом смысле для меня ориентир – заправки «ЛУКОЙЛ». Там на выбор есть два варианта топлива: Евро и фирменное ЭКТО. Причем второе – улучшенное: в нем тоже низкое содержание серы, как и в Евро, но еще есть моющие компоненты присадок, модификаторы трения, защита от коррозии. Все это дает дополнительные преимущества в виде чистоты топливной системы, увеличения мощности двигателя и снижения расхода. Это-ж классно, когда с одной полной заправки километров на 30 больше проезжаешь!

Качество топлива, конечно, в приоритете. Но знаешь, приятно, когда приезжаешь на АЗС – и все прибрано, на территории чисто, колонки блестят. Торопишься – персонал старается побыстрее обслужить, а если без спешки – так и с операторами можно словом перекинуться, ответ на вопрос получить и кофе взять. Латте мне у них нравится. Кстати, что касается «ЛУКОЙЛа», я обратил внимание, что конкретно на той АЗС, куда я заехал недавно чистили резервуары. А вообще «ЛУКОЙЛ» в Омске обновляет колонки и соответственно все оборудование. Поэтому я всегда на их заправки еду со спокойной душой, потому что есть уверенность, что всё ок, и я спокойно заеду на другие АЗС этой сети по городу.

- А как у них с бонусами и скидками? – поинтересовался собеседник.

- Это ты хорошо спросил. Делюсь, лайфхаком! Я обычно заправляю от 30 литров бензина. Смотри, если рассчитываться картой Сбера и копить СберСпасибо, то будут начислены повышенные 3%, так как заправка получается на сумму, с которой эти повышенные бонусы начисляются. А если рассчитываться любой другой банковской картой, то при таком объеме заправки получишь прямую скидку 3%! Конечно, есть и бонусная программа, здесь принимают карты «Халва» и «Совесть».

Да и акции тоже частенько проводят. Бывают скидки 2, 3, 5 рублей с литра. Есть смысл подписаться на странички Сети АЗС «ЛУКОЙЛ» в Омске в Вконтакте и Инстаграм. Там часто делают анонс акций, так что можно спланировать заправку по выгодной цене.

- Согласен, это удобно, - согласился собеседник. – А как у них с сервисом?

- Знаешь, я доволен. Кофе зерновой, вкусный, да и цены нормальные. Операторы внимательные, приятные. А когда с детьми приезжаю, то и газировку беру, и шоколадки, и игрушки. Сын иногда даже просит: «Поехали в «Лукойловскую» заправку за игрушками!» Там их много разных – от простых малюток, до премиум «кошечек, собачек». Так мы и поступаем: пока я пью свой «Латте», он выбирает себе очередную игрушку. Кстати, забыл сказать: когда спешу, на АЗС «ЛУКОЙЛ» я заправляюсь через смартфон.

- Что значит «заправляюсь через смартфон»?

- Это современный сервис, который есть на всех заправках «ЛУКОЙЛ». Когда торопишься, можно на кассу даже не заходить. Сканируешь код с колонки — и заправляешься. Кстати, их АЗС меня постоянно поражают новшествами. Например, я был приятно удивлен наличием станций для зарядки электромобиля. Погуглил, оказалось, что компании в этом году исполнилось 10 лет и это - часть нововведений для удобства и радости автомобилистов. Здорово, когда бизнес выходит на другой уровень!

Свидетелем вот такого разговора я стал. И во многом с парнями согласен. Современные АЗС — это не только много разных услуг и хороший сервис, но и ориентация самого бизнеса на потребителя. Мне приятно, что клиентом интересуются и ищут возможности порадовать автомобилиста еще больше.