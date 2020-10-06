ООО «РемСпецМаш»: вектор развития – комфорт и благополучие омичей

Севак Севоян, директор ООО «РемСпецМаш»

А еще очень важно любить свое дело, ту профессию и сферу деятельности, которой посвящаешь свою жизнь, отдаешь время и силы. Только тогда результат твоего труда по достоинству оценят люди и скажут большое спасибо.

Особенно это важно в такой сложной сфере деятельности как дорожное строительство и благоустройство территорий. Ведь результат труда на виду у сотен тысяч людей, у каждого из которых свое представление о прекрасной и комфортной среде. Поэтому здесь, как, пожалуй, ни в какой другой отрасли важно работать честно, что называется – на совесть. Именно такими словами и можно охарактеризовать то, что делает на благо омичей компания ООО «РемСпецМаш». Любой омский автомобилист наверняка хотя бы раз за последние несколько лет проезжал по улице Масленникова или 10-летия Октября и потому мог по достоинству оценить качество дорожных работ, выполненных коллективом этой компании.

А ведь на счету у ООО «РемСпецМаш» множество других объектов, благодаря которым Омск преображается в лучшую сторону и с каждым днем становится краше. Благодаря тем работам, которые проводили специалисты этой компании в парке семейного отдыха по улице Архиепископа Сильвестра, жители Ленинского округа получили отличную территорию для отдыха и развлечений. В прошлом году преобразился сквер Героев-авиаторов в Авиагородке и это тоже заслуга ООО «РемСпецМаш».

- Для нас главное – комфорт и благополучие людей, - говорит директор ООО «РемСпецМаш» Севак Севоян. – Поэтому мы всегда стараемся эффективно, качественно и точно в срок выполнять комплекс самых разных работ, связанных с благоустройством, дорожным строительством, созданием комфортной городской среды.

сквер Героев-авиаторов в Авиагородке

Такое отношение к делу дает отличный результат, который заметен не только омичам, но и жителям региона в целом. Ведь на счету ООО «РемСпецМаш» десятки объектов в Омской области двухкилометровая дорога в коттеджном поселке «Тихая речка» транспортные артерии в Тарском, Щербакульском, Исилькульском районах области и многие другие объекты ремонт и реконструкция которых проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». А еще в активе компании индивидуальное жилищное строительство. Это направление работы здесь освоили недавно, но результаты уже впечатляют – компания возводит коттеджи эконом-класса с площадью 150кв м с чистовой отделкой. Первые объекты этой серии уже построены в поселке «Зеленая долина» на Московке-2.

Так или иначе, но общий вектор развития ООО «РемСпецМаш» нацелен на то, чтобы развивать наш регион, делая жизнь земляков комфортнее и лучше.

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По телефонам: 49-55-75, 8-908-111-69-26.

По адресу: ул. Тютчева, 11/1, помещение 1П.

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