В ПФР объяснили, почему «похоронили» живую омичку и перестали платить пенсию

Живая женщина стала «мертвой» по ошибке, которую не заметили. Фото: Алексей ФОКИН

Накануне стало известно о странном случае с пенсионеркой из Омской области. Надежда Васильевна Иванова из села Троицкое вдруг перестала получать пенсию. Пожилой женщине не поступил перевод на карту за сентябрь 2019 года, и ее родственники решили выяснить, что произошло, отправившись в Пенсионный Фонд. Там их ждало настоящее потрясение. В организации заявили, что женщины уже нет в живых, поэтому и начисления приостановлены.

Когда родные отошли от первого шока, выяснили, что им придется доказать, что родственница жива, предоставить справку и привезти саму Надежду в отделение. Когда все шаги были пройдены, в отделении Фонда заверили, пенсию начислят, но этого так и не было сделано. Разбирательство затянулось, но выплаты удалось наладить. В ПФР вернули выплаты пенсионерке и принесли официальные извинения.

Почему Надежду Васильевну признали умершей, рассказала заместитель управляющего Омским отделением Пенсионного фонда РФ Наталия Смигасевич. По ее словам, это могло произойти из-за ошибки при вводе данных в систему.

- Пенсионный фонд работает с рядом информационных систем различных ведомств. К сожалению, в случае с Надеждой Васильевной из-за большого количества совпадений (в пенсионной базе данных Омского управления ПФР значатся 28 получателей пенсий с ФИО Иванова Н.В.) произошел сбой при загрузке сведений ЗАГС об умерших гражданах. Как правило, все такие случаи выявляются при проведении систематических контрольных мероприятий, - рассказала Наталия Смигасевич. Но в случае с Ивановой система ошибку не заметила, и людям пришлось решать проблему лично.

Также в ПФР уточнили, что есть ситуации, когда личное присутствие человека просто необходимо. Например, при получении пенсии по доверенности раз в год пенсионеру придется приехать в отделение фонда, чтобы сотрудники могли убедиться - он действительно жив. Если гражданин не может приехать из-за проблем со здоровьем, то для него могут организовать выездной прием.