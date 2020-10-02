Стало известно, будут ли продлевать каникулы в омских школах из-за второй волны коронавируса

Омские школьники уйдут на каникулы в привычное время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало учебного года традиционно жаркая пора для родителей, школьников и учителей. В этом году ситуация осложнилась еще и эпидемией коронавируса. Школьники и преподаватели оказались в совершенно новых условиях, пришлось соблюдать множество санитарных норм и правил, чтобы приступить к учебе. Также проблем добавили сезонные простуды и грипп, из-за них даже пришлось закрывать отдельные классы на карантин.

Но образовательный процесс в Омской области продолжается в очной форме и близится время каникул. Многие омичи опасаются полного перехода на дистанционное обучение после них. Но об этом пока рано говорить. В Москве был принято решение продлить каникулы для школьников из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом, что будет в Омске решит оперштаб. Об этом сайту "Комсомольская правда в Омске" рассказала министр образования Омской области Татьяна Дернова.

На заседании примут окончательное решение, а пока в департаменте образования администрации Омска готовятся к плановым каникулам. В пресс-службе ведомства заявили, что переноса или продления не планируют, но оно возможно при определенных условиях. Пока они не соблюдены, переноса каникул для омских школьников в ведомстве не планируют.

ОФИЦИАЛЬНО

- По состоянию на 2 октября 2020 года образовательные учреждения работают в обычном режиме с соблюдением всех санитарных норм. График каникул каждое образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Перенос каникул возможен только по постановлению Главного санитарного врача Российской Федерации, на данный момент постановление отсутствует, переноса каникул не планируется, - сообщает пресс-служба департамента образования администрации Омска.