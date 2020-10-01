Чиновницу опеки, допустившую, чтобы «подаренный» младенец из Омска три года жил с чужими людьми, будут судить

Семья Снегур полюбила маленькую Софи (по центру на руках) как родную.

Проверку в отношении сотрудников опеки из Набережных Челнов, начали еще в прошлом году. Теперь у фигуранта, который будет отвечать за случившееся, есть имя и фамилия. По данным следствия, это на данный момент уже бывшая глава ведомства Роза Гернер. Сейчас чиновница, по данным системы «Контур фокус», является директором МБУ «Архив документов по личному составу».

Напомним, вся эта история началась в конце 2016 года. Мать-кукушка из Омска Инна Свекольникова «подарила» свою 7-месячную дочку едва знакомой женщине, с которой познакомилась в соцсетях. Жительница Набережных Челнов почти три года воспитывала девочку по доверенности, которую написала на ребенка мать. А потом объявилась сводная бабушка, кроху забрали из семьи и увезли в поселок Черлак Омской области. Случившееся тяжело пережили все: и супруги Снегур, и малышка, которая считала их родителями.

Девочка считала своей единственной мамой Юлию и была в ужасе, когда ее забрали в другую семью. Фото: Личный архив

Мать малышки, молодая жительница поселка Черлак Инна Свекольникова, перебралась из Омской области в Москву. Женщина собиралась замуж и решила, что ее новорожденная дочь – существенная этому помеха. Кукушка «подарила» 7-месячную малышку едва знакомой женщине, которую нашла в интернете. Юлия Снегур из Набережных Челнов, у которой на тот момент было двое собственных детей, прониклась жалостью в Инне. Та рассказала ей душещипательную историю, что она сирота, попала в трудную жизненную ситуацию. А потом просто появилась на пороге семьи Снегур маленькой Софией на руках и пригрозила: если новая знакомая не заберет малышку, она выбросит дочь на улицу. В детдом Инна отдавать ребенка не планировала – тогда бы пришлось платить алименты на содержание.

Отдавая малышку она заверила Снегур, что у ребенка больше нет никого из близких.

Как выяснилось, Юлия Снегур обратилась за консультацией по нетривиальной ситуации, в которой оказалась, почти сразу, как ей отдали малышку. Там женщину ввели в заблуждение, заверив, что она без проблем сможет стать опекуном девочки по истечении срока доверенности. И три года фактически никого не интересовало, что ребенок проживает у чужих людей.

Эта ситуация возмутила детского омбудсмена в Республике Татарстан Гузель Удачину.

– Ребенок практически на три года был передан мамой в семью Снегур на абсолютно нелегитимных основаниях. Но обе женщины вполне могли этого и не знать, – заявила Удачина в интервью сайту «Комсомольская правда в Омске». – Они, чтобы хоть как-то подстраховаться, поступили в силу своего понимания этой ситуации – оформили доверенность. При этом Юлия Петровна Снегур поступила, как ответственный человек. Спустя месяц, когда стало понятно, то мать за дочерью не вернется, она обратилась за помощью в опеку. Женщина обрисовала ситуацию. Но сотрудники, которые должны заниматься жизнеустройством ребенка, проявили непрофессионализм и халатность. Никто из них на протяжении почти трех лет не поинтересовался, где мать девочки. По закону, если есть какие-то вопросы в ближайшим родственникам, надо искать дальних. Если и таких не найдется, ищут опекунов или усыновителей. И только если и в этом случае никого нет, ребенка отправляют в детдом.

Сейчас биологическая мать ребенка даже не пускает Юлию на порог. Фото: Личный архив

И вот стало известно, что представителю опеки, допустившей такой случай, кроме общественного порицания может грозить и реальная уголовная ответственность.

Более того, сейчас Юлия Снегур, которую родная бабушка малышки обвинила в похищении ребенка, добивается возбуждения еще одного уголовного дела – о клевете.

– Взять эту девочку не было нашей волей, – объяснила Юлия. – Мне ее практически подкинула биологическая мать. Я как верующий человек не смогла отказаться и забрала кроху. А потом меня ввели в заблуждение органы опеки, которые вовремя не оформили опеку и не стали искать близких родственников ребенка, а также не сообщили в соответствующие структуры, что малышка по факту проживает в нашей семье.

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