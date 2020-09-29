«Поднимаясь на крышу, договаривалась о встрече с подругой»: Стало известно о последних минутах жизни разбившейся 11-летней омички

На фото с папой и младшей сестренкой Катя (на фото крайняя слева) выглядит совершенно счастливой.

Трагедия случилась 21 сентября. С крыши 10-этажки на улице 2-й Войсковой в Октябрьском округе упал ребенок. От полученных травм 11-летняя девочка скончалась на месте, помочь ей было уже ничем нельзя. Как выяснилось, жила она в доме на соседней улице.Что привело ее на соседнее здание, пока не ясно.

Как водится, в соцсетях сразу начали распространять слухи от «знатоков». Кто-то предполагал, что причиной смерти Кати Ивановой (имя и фамилия изменены) стало неудачное селфи. Один молодой человек утверждал, что знал о планах девочки уйти из жизни – якобы из-за конфликта в семье. А уже на допросе у следователя он объяснил, что даже лично не был знаком с погибшей и написал обо всем, чтобы привлечь к себе внимание.

Тем не менее в Следственном комитете сейчас рассматривают все версии. Основные из них – несчастный случай и самоубийство.

Девочку нашли возле дома № 19 на улице 2-й Военной. Фото: vk.com

Коллеги из Ом1.ru опубликовали переписку Кати в мессенджере с подругой за несколько минут до смерти. В последнем сообщении она скинула фото с крыши. Силовики уже подтвердили: это то самое место, откуда она в итоге упала.

Одновременно есть свидетельские показания жильца этой злополучной многоэтажки, с которым Катя ехала в лифте в свой последний раз. По его словам, девочка была в хорошем настроении, болтала по телефону и договаривалась с подругой о встрече в кафе.

В шоке после случившегося и в престижной омской гимназии, где училась Катя. Там «Комсомолке» рассказали, что со стороны шестиклассница выглядела вполне благополучным ребенком.

– Нормальная жизнерадостная девочка, училась на «4» и «5» и была в хороших отношениях со всеми, – рассказали нам в гимназии. – Она еще успешно занималась в художественной школе, училась рисованию. У нее есть еще младшая сестренка, дошкольница. Видно, что родители их очень любили.

На рисунке Кати одинокая девочка идет по осеннему лесу. Понять, о чем она думает, невозможно – фигурка расположена спиной к миру.

После того, как на них обрушился информационный шквал родные погибшей девочки удалили ее аккаунт в соцсетях. Но на странице отца Кати остались десятки фото с ней. Дочка очень на него похожа. Видно, что папа и мама в ней души не чаяли. На всех снимках все они выглядят абсолютно безмятежными и счастливыми. Именно поэтому пока версия самоубийства 11-летнего ребенка кажется абсурдом, а вопросов в этой истории значительно больше, чем ответов.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Подростки часто оставляют сигналы, что им нужна помощь. Взрослые их не всегда не замечают»

Врач-психотерапевт, директор центра «Леге Артис» Марк ГРИНБЕРГ:

– Сложно комментировать эту ситуацию, не зная всех деталей. Если говорить в общем, то подростки ищут себя, и в этот период возможны несколько вариантов. С одной стороны – страх быть беспомощным, непринятым. С другой – поиск себя. Кроме того, дети часто не воспринимают происходящее так же, как взрослые. Иногда бывает, что в семье ребенка колотят с утра до ночи, а он воспринимает это как проявление заботы и любви. А бывает, что его окружают заботой, но он при этом чувствует себя несчастным.

Главное, что должно насторожить родителей подростка, – это внезапная смена поведения. Необязательно ребенок будет задумчиво смотреть грустные фильмы и читать грустные сайты. Насторожить должно именно непривычное поведение – то, что вас удивляет в нем. Скажем, спокойный ребенок внезапно стал необычно веселым.

Дети довольно часто подают косвенные сигналы, что они нуждаются в помощи. Ими может оказаться как бы случайно оставленный на видном месте телефон, открытый сайт или дневник. Просто взрослые не всегда замечают этого. Универсальный совет: общаться с ребенком. Можно что-то сделать вместе, просто побыть рядом. Можно расспросить, что ребенок читает, чем интересуется. Но делать это не формально, а обсудить подробности. При этом не стоит превращаться в гиперконтролирующего родителя, не лезть в душу и дать ребенку пространство, чтобы там вырасти.