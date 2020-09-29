Обстановка в Омске на 29 сентября 2020: погода, ДТП, отопительный сезон, заболеваемость коронавирусом, радиоционный фон

Все об обстановке в Омске на 29 сентября 2020. Фото: vk.com

Осенние дожди и холод ушли из Омска так же внезапно, как и пришли. Промозглую погоду сменило серьезное потепление. Вчера воздух в Омске прогрелся до +17 градусов. Сегодня, 29 сентября 2020 года, ожидается теплая и солнечная погода, температура воздуха составит +9...+11 градусов. Дождей сегодня не будет, но ветреная погода сохранится еще несколько дней. Сегодня скорость ветра 4-6 м/с.

30 сентября в Омске продержится теплая и солнечная погода. Синоптики обещают +10...+12 градусов. Ветер северный, 3-5 м/с.

В Омске продолжается вхождение в отопительный сезон. В мэрии города уже отрапортовали, что тепло дали более чем в 97% многоэтажек. Однако в соцсетях масса жалоб жителей на холодные батареи в квартирах. Крупных коммунальных аварий не зафиксировано. Из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды с утра сидят жители нескольких домов в поселке Береговой и по улице Богдана Хмельницкого.

Отключены от отопления из-за ремонтных работ жители нескольких многоэтажек по улице 4-я Линия, 4-я Челюскинцев и на 8-й Чередовой. Ведутся работы.

Ситуация с коронавирусом в Омске обостряется. За последние сутки заразились 85 человек. Режим повышенной готовности продлен до конца октября. Масочный режим сохраняется до конца следующего месяца.

Утром в городе произошло несколько мелких аварий. В одном из ДТП столкнулись сразу три машины. На улице Волгоградская в аварии в паровозик собрались три авто. Среди них и экипаж Росгвардии. Очевидно, водители не соблюдали дистанцию. Обошлось без пострадавших.

Температура воды в Иртыше сегодня - мечта любого моржа. Вода сейчас около +11,5 градусов. Радиационный фон в Омске нормальный. Угрозы паводка или штормового предупреждения в городе нет.

- На предстоящие сутки чрезвычайные ситуации, связанные с опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями, не прогнозируются, - уточнили "Комсомолке" в МЧС России по Омской области.

На территории Омской области достижение опасных отметок уровней воды в реках не прогнозируется. Ситуация с лесными пожарами тоже под контролем.

- На территории Омской области прогнозируется 3 класс пожарной опасности лесов в Шербакульском районе; 2 класс пожарной опасности лесов прогнозируется на остальной территории области, - говорится в сводке МЧС.