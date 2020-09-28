В Омске после благоустройства торжественно открыли сквер «Юбилейный»

В Омске прошло торжественное открытие сквера «Юбилейный» в Ленинском округе. За его реконструкцию в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроека «Жилье и городская среда» проголосовали местные жители.

Зона отдыха была там и раньше, сквер основали еще в 1999 году к 100-летнему юбилею Ленинского округа. Но его состояние оставляло желать лучшего. Не было нормального освещения, большинство фонарей не работало, неконтролируемо росли деревья, никакой инфраструктуры для активного отдыха не предусматривалось. Детям тоже нечем было себя занять здесь.

Сейчас на месте старого сквера появилось новое общественное пространство, учитывающее все запросы местных жителей, которые они сами направляли в администрацию. В сквере оборудовали новые пешеходные подходы с улицы Стальского, от поликлиники и детской библиотеки.

- Поступило порядка 300 предложений по вопросам благоустройства. Мы реализовали большую их часть. Восстановили освещение, установили спортивную, детскую площадки, площадку для воркаута. Также от местных жителей поступил запрос на большую ель, чтобы можно было проводить новогодние праздники. Мы выполнили это пожелание, осталось только дождаться Нового года и нарядить ее, - отметил первый заместитель главы администрации Ленинского округа Алексей Потапов.

В торжественной церемонии открытия принял участие и председатель Омского городского Совета Владимир Корбут. Он поздравил жителей с появлением в районе обновленного, современного сквера.

- Свои голоса за реконструкцию именно сквера «Юбилейный» отдали 14 тысяч жителей Ленинского округа. То, что мы сегодня видим, - заслуга дизайнеров и архитекторов, которые приложили руку к этому проекту. Они старались, чтобы этот участок можно было использовать для отдыха и проведения культурных мероприятий в любое время года, - отметил Владимир Корбут.

На прогулку в сквер сразу же после открытия пришли сотни омичей, которые смогли оценить преображение одного из городских пространств. Еще во время строительства местные ребятишки могли играть на детской площадке и пользоваться тренажерами. Их установили в первую очередь. Всего реконструкция сквера обошлась в 29,1 млн рублей. Финансирование осуществлялось из федерального, регионального и городского бюджетов.

Первый заместитель главы администрации Ленинского округа Алексей ПОТАПОВ:

- Конечно, основанный в 1999 году - к 100-летию Ленинского округа - сквер «Юбилейный» давно нуждался в обновлении. И мы рады, что омичи выбрали для благоустройства именно эту территорию. Искренне надеемся, что обновленный сквер понравится жителям и будет радовать их долгие годы.