Набережная Оми между двумя мостами готова уже на 70%

Реконструкция набережной Иртыша на улицах Чехова и Думской продолжается уже несколько месяцев. Она проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году поэтому же проекту отремонтировали участок, прилегающий к улице Ленина. Там расположилась парковая зона с тренажерами и сухим фонтаном.

В 2020 году занялись благоустройством двух других отрезков набережной. Как рассказал представитель подрядчика Овчинников Константин Викторович, генеральный директор компании «Лидер», в проекте предусмотрены амбициозные планы по преображению участков набережной на левом и правом берегах Оми. На участке со стороны улицы Чехова установят девятиметровые качели с перголой и необычные стулья на смотровой площадке, которые будут вращаться в разные стороны. На участке со стороны улицы Думской предусмотрено несколько трибун для кинотеатра под открытым небом, для них уже установили 8 оснований.

- Работы идут полным ходом, специалисты компании работают 7 дней в неделю весь световой день с 8 утра до 8 вечера. Мы стараемся завершить все работы в указанный заказчиком срок, - отметил Овчинников.

Добавляют сложности множество коммуникаций, которые проходят в зоне реконструируемой набережной. Это отметил вице-мэр и директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

- Подрядчик сильный, компания давно работает в городе. В этом году масштаб больше, чем в прошлом. На сегодняшний день выполнено 70 % всех работ. Многие из них были связаны с коммуникациями. Здесь проходит коммуникационный коридор, и часть работ была просто не видна горожанам, но от этого не стала менее важной. Сейчас идет последний этап благоустройства: укладка плитки, высадка деревьев, установка освещения. Работы планируют завершить в октябре. У нас нет сомнений, что подрядчик сдаст объекты в срок, - рассказал Евгений Фомин.

В следующем году власти планируют благоустраивать отрезок набережной дальше по улице Чехова, также там планируют построить новую дорогу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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